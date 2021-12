FOTO. Face sport și în vacanță, iar asta se vede. Cum arată fosta iubită a lui Adrian Cristea în cea mai mulată pereche de pantaloni

A devenit cunoscută datorită relației pe care a avut-o cu Adrian Cristea, una marcată de numeroase despărțiti și împăcări, însă în ultima vreme a preferat să stea departe de scandaluri și să-și țină viața privată cât mai departe de ochii curioșilor. Astfel că, după mai multe relații tumultoase, printre care și cu Cătălin Botezatu, tânăra evită să se ma afișeze la brațul vreunui bărbat.

VEZI GALERIE FOTO Poza 1/8

Zilele trecute, fotoreporterii EVZ au întâlnit-o din nou pe Denisa Nechifor în compania unei prietene. Îmbrăcată cu o pereche de pantaloni extrem de mulați, la care a asortat o cămașă și un pulover, acesorizând totul cu o beretă dând ținutei un aspect parizian, Denisa Nechifor a atras toate privirile fără să facă absolut nimic.

Dacă în urmă cu câțiva ani cârcotașii o bănuiau că este la un pas de anorexie, acum se vede cu ochiul liber că Denisa face eforturi pentru a avea un corp tonifiat. „Eu fac sală în fiecare zi, sport aproape zilinc, atunci când am timp. Nu îmi doresc să slăbesc, îmi doresc să mă tonific. Fac de toate pentru organismul meu. Pentru exterior și pentru interior”, povestea Denisa Nechifor.

A rămas în relații de bun simț cu tatăl fiicei sale

Fosta iubită a lui Adrian Cristea este dovada clară că o femeie poate găsi timp și pentru a arăta impecabil, chiar dacă are și alte priorități în viață. Timp de 12 ani a crescut-o singură pe fiica ei, Rania, s-a ocupat de o firmă de organizat evenimente, a încercat tot felul de business-uri, iar acum este manager și ambasador al unui brand de bijuterii de lux. Fostul partener a fost mereu în viața ei, însă doar prin prisma fiicei sale, între ei terminându-se totul încă înainte ca fiica lor să vină pe lume.

„Ne-am iubit foarte mult și ne-am despărțit prima dată înainte să apară Rania, pentru că eu eram la Iași, iar el era la București. Trebuia să fac naveta. El a intrat într-un anturaj de băieți singuri și eu nu am înțeles anumite lucruri, nu am vrut să le înțeleg și nu o să le înțeleg niciodată. Ne-am distanțat, eu eram la facultate, nu am putut să îmi las școala și să mă mut la București, deși el mi-a cerut acest lucru. Ne-am despărțit, apoi eu am terminat facultatea, ne-am împăcat, m-am mutat la București, apoi a apărut Rania și, când eram însărcinată cu ea, ne-am despărțit de tot”, a mărturisit Denisa într-o emisiune acum câțiva ani.