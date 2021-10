FOTO/ Diana Bart spulberă mitul cum că femeile care alăptează nu pot avea intervenții stomatologice. „Îmi pun și aparat dentar”

Prezentatoarea emisiunii „Focus Monden” de la Prima TV se numără printre acele mămici care și-au alăptat copiii și după ce aceștia au împlinit doi ani. O militantă a alăptatului, chiar și o susținătoare a mămicilor care vor să alăpteze în public, Diana Bart se pregătește de extracție și aparat dentar, deși nu ia deloc în calcul să o înțarce pe fiica ei cea mică.

VEZI GALERIE FOTO Poza 1/16

Zilele trecute fotoreporterii EVZ au întâlnit-o pe Diana Bart în momentul în care se îndrepta către o cunoscută clinică de stomatologie din cartierul Dorobanți. Chiar dacă mereu este însoțită de fiicele ei, Mayra și Amina, de această dată Bart a venit singură la tratament. Cunoscând-o pe Diana și mai ales știind că o alăptează în continuare pe fiica ei de un an și trei luni, am întrebat-o ce făcea la cabinet.

„M-am dus la clinica stomatologică pentru că acord o mare atenție danturii. Chiar dacă acum alăptez și știam că nu pot să-mi fac niciun tratament, am fost la control pentru că am o sensibilitate la una dintre măsele. Puteam să mai stau, să aștept până o înțarc pe cea mică, însă am deja doi ani de când nu am mai făcut nicio intervenție. În urma controlului am aflat de la medicul meu că deține o aparatură performantă cu care poate să-mi lucreze, fără să afecteze în vreun fel alăptatul”, a declarat Diana Bart pentru EVZ. Pentru că a avut și ea idei preconcepute despre tratamentele stomatologice în timpul sarcinii și a alăptatului, a amânat destul de mult vizita la medic, iar acum este nevoită să-și curețe câteva carii.

„Deși în primă instanță nu părea nimic, repet eu venisem cu o sensibilitate la o măsea, am aflat că de fapt am două măsele de minte, ultimele măsele de minte pe care le mai am, cariate și nu doar că ele sunt cariate, dar au început să le carieze și pe cele din jurul lor. Până acum aș fi amânat intervenția, mai ales că nu mă îndur să o înțarc pe Amina, însă mi s-a explicat că nu este nevoie decât de o singură zi de pauză. Fără niciun pericol pentru alăptare îmi fac toate intervențiile cu o aparatură super performantă, la microscop. Am vorbit cu doctorul și singurul inconvenient va fi în ziua extracției, când trebuie să îmi facă o minimă anestezie, astfel că va trebui să nu alăptez în ziua respectivă”.

Își pune aparat dentar

Pentru că este de atâția ani pe micul ecran, Diana știe că trebuie să aibă un zâmbet perfect, așa că de la prima sarcină a avut grijă să meargă mai întâi la medicul stomatolog pentru a se asigura că dinții ei sunt perfect sănătoși. „Eu acord o foarte mare atenție danturii mele, cu atât mai mult că mă prezint în fața telespectatorilor în fiecare seară. Vreau să-ți spun că acum 5 ani, când am aflat că sunt însărcinată cu Mayra m-am dus la medic când eram în două săptămâni de sarcină pentru a-mi face un detartraj și pentru a-mi face o radiografie a danturii, tocmai pentru că mă informasem că structura minerală a dinților se modifică în timpul sarcinii și voiam să mă asigur că sunt bine, dar și să mă asigur că fac intervențiile înainte ca sarcina să evolueze și să nu îmi mai permită niciun fel de tratament”, ne-a mai mărturisit Diana, completând că atât de bine a relaționat cu medicul dentist, care a asigurat-o că toate tratamentele și intervențiile pe care le va urma nu-i vor afecta laptele matern, încât s-a lăsat convinsă să-și pună aparat dentar, la cei 40 de ani pe care i-a împlinit în luna august.

„Acum mă pregătesc să-mi pun și aparat dentar. Am aflat că nici asta nu îmi va afecta alăptarea, așa că nu mai vreau să amân momentul. Am un pic dinții strâmbi, nu doarte deranjat deocamdată. Sunt om de televiziune și nu îmi permit să nu am un zâmbet perfect. Mi-au recomandat un aparat dentar pentru dinții de jos pentru că sunt foarte apropiați și riscă să se carieze. Procedeul va fi unul simplu, mai ales că nu mai am măselele de minte și se pot așeza mai ușor. Un an de zile am de tras”, a mai spus Diana pentru EVZ.