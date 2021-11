FOTO/ Cum se menține în formă Adina Halas, cea mai nouă concurentă de la Bravo, ai stil! Celebrities. „La un moment dat, făcusem o obsesie a cântarului”

După un astfel de antrenament, în care și-a lucrat întregul corp la o intensitate ridicată a fost surprinsă și de fotoreporterii EVZ.

„Fac crossfit, antrenamente funcționale care îmbină elemente de haltere, gimnastică, sunt niște antrenamente complexe și dificile. Le-am descoperit în urmă cu vreo 3-4 ani și din momentul acela nu m-am mai întors către antrenamentele obișnuite pentru că acestea îmi plac foarte mult. Lucrez cu o antrenoare care îmi este și o prietenă foarte bună. Am făcut o mică pauză, în 2018, mai mult de jumătate de an, când mi-am pus implanturi mamare și atunci a trebuit să fiu sigură că pot relua antrenamentele la nivelul acela de intensitate. Am cinci antrenamente de genul acesta pe săptămână. Acum, de când sun la „Bravo, ai stil! Celebrities” încerc să ajung la sală de 3 ori pe săptămână, și când nu reușeșsc să ajung la sală fac niște antrenamente funcționale acasă”, a declarat Adina Halas pentru EVZ.

„Nu fac sport neapărat pentru fizic”

Adina Halas nu merge aproape zilnic la antrenamente pentru a avea un trup perfect sculptat, ci pentru că sportul o ajută din punct de vedere psihic. „Îmi mai plac foarte mult orele de indoor cycling, nu sunt adepta antrenamentelor de cardio lungi pentru că, din ceea ce am văzut, arată mult mai bine persoanele care îmbină cardio cu antrenamentele cu greutăți. Pielea se așează foarte frumos pe o mască musculară dezvoltată armonios. Nu fac sport neapărat pentru fizic, ci în primul rând pentru psihic. Starea de bine pe care o am după antrenament mă ajută să îmi duc la îndeplinire toate sarcinile”, ne-a mai declarat Adina, completând că pe lângă sport acordă și o mare atenție alimentației sale. „Beau aproximativ 3 litri de apă pe zi, îmi beau cafeaua neagră, fără zahăr și am descoperit cafeaua și beneficiile ei de foarte puțin timp, de 2-3 ani. Îmi place foarte mult, este unul dintre tabieturile mele favorite”.

Atât de obsedată a devenit de alimentația ei încât are tot soiul de aplicații care sunt menite să o ajute să păstreze un echilibru, dar în aceleași timp să o asigure că și-a luat porția necesară de proteine, carbohidrați sau lipide.„În ceea ce privește modul de alimentație, merg pe calculul macronutrienților, număr de proteine, carbohidrați și lipide necesare organismului meu. Există tot felul de aplicații care te ajută să monitorizezi aceste lucruri. Nu mă cântăresc foarte des, ci o dată la 2 săptămâni și atunci când observ o mică variație în ceea ce privește hainele”, a mai declarat Adina pentru EVZ.

Chiar dacă este o femeie cu forme, Halas susține că se simte bine în pielea ei și că de ani buni nu mai are obsesia cântarului. „La un moment dat, făcusem o obsesie a cântarului, cu mulți ani în urmă, după ce am slăbit după nașterea fiului meu. Mă bucur că am scăpat de această obsesie și acum mă bazez pe ceea ce văd în oglindă. Mă simt mult mai bine, am mult mai multă energie, mă simt mult mai bine în corpul meu și asta se vede”.