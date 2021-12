FOTO/ Cristina Șișcanu a pierdut lupta cu kilogramele. A renunțat la dietă în preajma Sărbătorilor

Zilele trecute, fotoreporterii EVZ au întâlnit-o într-un centru comercial din zona de Nord a Capitalei în timp ce căuta cadouri și decorațiuni pentru Sărbători. Îmbrăcată un un trening maro peste care a pus un palton în aceeași nuanță, Cristina nu aducea aproape deloc cu cea pe care o vedem pe site-urile de socializare sau la diverse emisiuni.

Chiar și cu o ținută sport, soția lui Mădălin Ionescu s-a accesorizat corect și a făcut un styling accesibil pentru oricine o are ca drept model, pesemne că experiența de la „Bravo, ai stil” își spune cuvântul. Totuși, sub paltonul gros se putea vedea cu ochiul liber că fosta prezentatoare TV nu mai are aceeași siluetă ca în vară, după ce ținuse un program alimentar drastic. „Prima etapă presupune detox-ul, apoi urmează un regim alcătuit din toate grupele de alimente, dar care mă va ajuta să scap de kilogramele neprietenoase. Am mai ținut un regim concepul de Sonia înainte de sărbătorile de iarnă și am slăbit 5 kilograme în două săptămâni și jumătate fără să simt foame sau poftă”, povestea Cristina în urmă cu șase luni.

Între timp a renunțat la dietă și a luat câteva kilograme în plus, kilograme pe care cu siguranță le va da jos imediat după Sărbători. Nu este pentru prima dată când Șișcanu are fluctuații de greutate, chiar ea recunoscând că a ținut tot felul de diete și a avut mai multe „lupte” cu kilogramele, asta până a cunoscut nutriționistul cu care relaționează cel mai bine. Cele câteva kilograme pe care le-a pus în ultima perioadă sunt o nimica toată pentru ambiția Cristinei. Să ne reamintim că cel mai mult a reușit să dea jos aproape 30 de kilograme.

„Am avut 87 de kilograme și am slăbit 27 de kilograme. Acum am 60, dar aș vrea să mai dau jos două-trei. Cât am fost însărcinată am poftit la foietaje, fat acum am grijă, mă abțin. Meniul pe care l-am ținut a fost dat de o doamnă doctor nutriționist. Am renunțat la dulciuri, deși mai mănânc, atunci când am poftă, ciocolățele cu stevie pe post de îndulcitor. Dimineața pot mânca trei tipuri de mic dejun. Aș putea mânca 35 de grame de fulgi de ovăz cu iaurt și îndulcitor de stevie. Sau brânză slabă, legume și 2 felii de secară. Sau 2 ouă fierte cu avocado și 2 felii de pâine. Apoi mai iau o gustare de fructe, fără struguri sau banane. La prânz, tot așa, pot alege din trei feluri. Pește la grătar sau cuptor cu legume, 400 ml de ciorbă, fără cartofi, sau supă cremă”, povestea soția lui Mădălin Ionescu la sfârșitul anului 2019.