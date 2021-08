FOTO. Bianca Drăgușanu a făcut circ în parcarea unui centru comercial. „Mă-ta știe că ești o vacă cu crengi sau un bou cu toartă?”

Fotoreporterii EVZ au întâlnit-o în momentul în care se chinuia să coboare din mașina ei, un SUV negru. Ce-i drept, din cauza celuilalt autoturism, Bianca Drăgușanu a fost nevoită să se strecoare un pic pe lângă perete, dar asta și pentru că formele voluptoase nu o „ajutau” în situația de față. Chiar dacă ar fi putut să înjure în gând și să se ducă ora de sport pentru care venise, Bianca a petrecut minute bune în parcare, filmând mașina cu pricina și înjurând proprietarul.

VEZI GALERIE FOTO Poza 1/14

„Sunt în parcarea mall-ului și mă confrunt cu o situație destul de dificilă. Eu parchez destul de corespunzător pentru că nu mi-o caut cu lumânarea, dar se pare că sunt alții care parchează cum îi taie capul. Deși eu am o mașină destul de mare, vin unii cu o mașină de genul „tocairici” și parchează total aiurea, apoi se miră că nu are cum să intre în mașină. Ca să înțelegeți”, s-a plâns Bianca într-o filmare pe Instagram.

Blonda nu s-a „răcorit” doar cu o remarcă, ci a continuat circul. „Cum mă-ta vi tu să te parchezi așa pe locul ăsta? Adică eu să nu am loc să mă dau jos din mașină, dar tu să te parchezi așa. Cum vine asta?”, a mai spus Drăgușanu care, la un moment dat, conștientă poate de faptul că exagerase într-o filmare, că a spus mai multe cuvinte urâte decât ar fi trebuit, s-a gândit să nu posteze filmulețul respectiv, așa că a reluat filmare. S-a reîntors în parcare și a luat-o de la capăt, de data asta cu o voce un pic mai domolită.

„Apelez la voi (n.r. prietenii virtuali) că nu știu cum să procedez acum. Nu am idee. Nu de alta, dar sunt convinsă că o să-mi ridice ștergătoarele pentru că este un toartă cu coadă sau o vacă cu crengi. Doar un bou cu toartă sau o vacă cu crengi ar fi putut parca în halul ăsta. Culmea este că tot genul ăsta de oameni sunt ăia care îți ridică ștergătoarele : proști, răi, frustrați, care au și tupeu maxim. Mă-ta știe cum parchezi tu ? Mă-ta știe că ești o vacă cu crengi sau bou cu toartă ? Întrebare de baraj.Aș fi vrut să văd cine este cel care a parcat așa, să văd dacă are vreo scuză. Dar nu cred că are vreo scuză. N-ai cum. Nu știu de ce, dar sigur este vreun bărbat. Sunt 99% sigură”, a mai spus Bianca Drăgușanu.