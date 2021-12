FOTO/ Andreea Bălan își filmează fiecare moment din viața ei. Umblă cu camera de filmat după ea pe stradă!

Acum, se poate spune că Andreea Bălan a devenit expertă în ale filmatului și montaj și nu trece o zi fără să nu imortalizeze vreun moment, atât cu fiicele ei, cât și singură făcând diverse activități. Atât de mult îi place să împărtășească cu urmăritorii ei fiecare clipă din viața ei, încât a ajuns să se filmeze chiar și atunci când merge pe stradă. Recent, fotoreporterii EVZ au imortalizat-o în „acțiune”.

Zilele trecute, pe când se pregătea să meargă pe platourile Antenei 1, trust cu care are contract de mai bine de 9 ani, de când a început colaborarea la show-ul „Te cunosc de undeva”, Andreea Bălan era mai preocupată de video-ul ei zilnic, decât de ținutele pe care trebuia să le îmbrace la filmări.

După ce și-a parcat SUV-ul, Andreea Bălan a fost întâmpinată de două femei, cel mai probabil stiliste sau parte din echipa de filmare. Artista a avut grijă să-și scoată ținutele și accesoriile pe care urma să le poarte la filmări, însă și mai mare grijă a avut să dea drumul la camera de filmat. Cântăreața s-a debarasat repede de pungile cu haine și accesorii, pe care i le-a înmânat una dintre femeile care o întâmpinaseră și s-a apucat de treabă. Deși nu părea un moment care trebuia musai să fie imortalizat, ajutată de un selfie stick, Bălan a filmat întregul drum, de la mașină până la studioul de filmare. Din când în când le băga în cadru și pe cele două femei, pesemne că urma să le prezinte comunității sale de pe online.

Săndel Bălan i-a transmis un mesaj emoționant de ziua ei

Proaspăt reîntoarsă din vacanță, acolo unde a fost cu cele două fiice, dar și mama ei care o ajută la creșterea Ellei și a Clarei, Andreea Bălan a ținut-o într-o petrecere. De ziua numelui, artista s-a răsfățat, dar s-a și celebrat într-un cadru restrâns. Pe 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, Săndel Bălan i-a transmis fiicei sale un mesaj de suflet pe contul lui de Facebook. „La mulți ani de ziua numelui, fiica mea minunată. La cât mai multe realizări și împliniri, să fii sănătoasă și să te bucuri mereu de nepoțelele mele dragi, Ella și Clara. Tata te iubește și este mândru de tine”. Chiar dacă de-a lungul timpului s-a vehiculat că relația dintre cei doi este una distantă și că abia dacă își vorbesc, Andreea Bălan a ținut să precizeze că se înțelege de minune cu părintele ei.

„Cu tata mă înțeleg foarte bine. Noi suntem bine de când am plecat de acasă, de la 18 ani. Nu am avut nimic de împărțit. N-am fost certată nici cu tata, și nici cu familia Antonescu, așa cum s-a speculat. Îl iubesc foarte mult și fără el Andre nu exista. El era compozitorul trupei. Când am refăcut Andre, el s-a bucurat. Nu e adevărat că nu a fost lângă mine în toți acești ani”, a mărturisit recent artista.