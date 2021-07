În ultimii doi ani, pe Alice Peneacă am văzut-o în campanii publicitare și pictoriale de modă și mai puțin la evenimente publice. Deși nu a ascuns niciodată că a divorțat de Bobby Păunescu, fotomodelul a preferat discreția și nu a făcut turul emisiunilor pentru a da detalii despre viața ei amoroasă.

Zilele trecută însă, fotoreporterii EVZ au întâlnit-o pe Alice în București, în momentul în care ieșea de pe terasa restaurantului unde Marius Tucă este asociat. Coincidența face ca, în același timp, jurnalistul să fi trecut și el pe la locație. Cel mai probabil cei doi nu s-au intersectat pe terasă, căci, la plecare, pe când aștepta un Uber, Alice i-a văzut mașina lui Tucă și s-a dus repede către el. Din fotografii reiese că cei doi se cunosc de ceva vreme și sunt familiari, căci, Tucă s-a întreținut cu Peneacă prin geamul autoturismului, fără să schițeze nici cel mai mic gest de a coborâ și de a avea o discuție politicoasă. Acest lucru nu a deranjat-o însă pe Alice, ba mai mult părea extrem de încântată de dialogul pe care îl avea cu Marius Tucă. Nu știm ce i-a spus prezentatorul TV, însă este vizibil că a reușit să-i readucă zâmbetul pe buze.

Chiar dacă Alice are o afinitate pentru bărbații mai maturi, ținând cont că a fost măritată cu un bărbat cu 17 ani mai mare decât ea, nu se pune problema aici de vreo idilă între cei doi. Lăsând la o parte faptul că Marius Tucă are o fiică de-o vârstă apropiată cu Peneacă, jurnalistul are o căsnicie frumoasă cu Neguța, cu care este împreună de mai bine de 20 de ani. Și Alice se zvonește că ar avea o relație frumoasă cu Liviu Moreanu, bărbatul care s-a iubit de-a lungul timpului cu Anna Lesko, Gina Pistol, Andreea Mantea, dar și alte nume din showbiz-ul autohton.