De această dată, Alex Bodi s-a afișat alături de una dintre cele mai importante femeie din viața sa. Este vorba de bunica lui, pe care afaceristul a ținut-o de mână tot timpul, de-a lungul unei plimbări cu bolidul său.

Bianca Drăgușanu are un plan secret pentru a-l ține pe Bodi lângă ea! E disperată după bărbatul vieții ei!

Starleta ar vrea să mai aibă un copil, de data asta cu Alex Bodi, după ce mai are o superbă fetiță cu Victor Slav, cu care a fost măritată mai mulți ani.

Dornică în permanență să fie în lumina reflectoarelor, Bianca Drăgușanu a mărturisit că își dorește mai mult ca oricând să aibă un copil cu Alex Bodi, semn că este disperată după bărbatul care i-a sucit mințile, și pentru care acceptă orice. În plus, aceasta a mai spus și de ce își dorește cu disperare încă un copil care să aibă ochii lui Alex Bodi. „Peste 5 ani mă mai văd cu doi copii, și copiii pe care o să-i am o să aibă sigur ochii verzi sau albaștri, pentru că îmi doresc foarte tare.

Numai de asta vreau să fac copii, ca să fie cu ochii mei, înțelegi? Și cred că voi fi și mai bine decât acum, dar ne auzim peste 5 ani, nu e problemă”, a spus Bianca Drăgușanu, care a mai adăugat că și pe plan profesional își dorește să deschidă magazine prin mall-urile din marile orașe. „În diaspora am câteva, mai exact în 12 țări, iar următorul stadiu e să îmi deschid magazine pe aici cu business-urile pe care deja le am. Deocamdată funcționează online”.

Ultima dată când a fost la Mamaia, cu Alex Bodi, cei doi s-au certat groaznic într-un club de fițe, motivul fiind că bărbatul filtra pe watshapp cu o femeie. Acum, Bianca vrea să meargă din nou la mare, singură cu Alex, cu care s-a și împăcat destul de repede, iar pentru asta și-a făcut deja valiza.

„Jumătate de valiză e plină cu costume de baie, am zile când schimb și 3 pe zi. Nu am doar costumele de baie, este tot outfitul întreg, adică șlapi, bentiță pentru păr și o rochiță de voal care se pune pe deasupra și trebuie să se potrivească cu costumul. Am foarte, foarte multe costume de baie. Cunosc o singură persoană care are mai multe chestii de baie decât mine, o singură persoană și e bărbat. E ceva de două ori mai mult decât mine, Alex!”, a dezvăluit Bianca.