FOTO/ A trecut peste bullying, kilograme în plus și propriile frici, iar acum este comparată cu Megan Fox. Drumul Gabriellei Natas de la 85 la 49 de kilograme

Născută în Chișinău, la cei 27 de ani, Gabriella Nastas a reușit să-și vadă visul împlinit, acela de a avea o carieră ca solistă și actriță.

„Mi-a fost sortit să fac muzică. Eu cred că e mâna lui Dumnezeu aici și am crezut mult în ce vreau să fac. Pasiunea mea pentru muzică a început de când eram mică. Dar la Colegiu m-am îngrășat foarte mult, am ajuns de la 49 de kilograme la peste 85 de kilograme. Am șters multe poze de atunci. Am fost cumva oaia neagră din cercul meu, rățușca cea urâtă, am avut parte de bullying. Când era mică eram foarte timidă, kilogramele în plus m-au făcut să fiu complexată. Am dezvoltat anxietate. Încercam să particip la festivaluri, concursuri, dar mi se puneau piedici, bețe în roate”, a povestit tânăra.

Tot drumul ei spre transformare a început în urmă cu câțiva ani, pe când se afla la un casting, iar unul dintre organizatori i-a spus direct că trebuie să scape de kilogramele în plus dacă vrea o carieră muzicală. Inițial aceste vorbe au dărmat-o foarte tare, însă a reușit să-și găsească motivația de a demonstra tuturor că vocea ei merită să fie auzită.

„Am participat la un casting și mi s-a spus că eu cânt bine, sunt drăguță, dar trebuie să slăbesc. Asta m-a jignit foarte tare și vorbele spuse de omul acela le-am ținut minte toată viața. M-am întâlnit cu respectivul peste ani și mi-a zis că nu-i vine să creadă cum arăt. I-am răspuns că dacă atunci aveam ură pe el, acum este omul căruia din suflet îi mulțumesc pentru că jignirile lui mi-au dat un mare imbold ca să slăbesc”, ne-a mai povestit Gabriella, care s-a chinuit timp de doi ani pentru a ajunge la silueta de astăzi.

„După ce am terminat colegiul am încercat diete, sală, am mers la nutriționiști. Am început să studiez nutriția. Totul a durat 2 ani. Nu gătesc, mănânc fructe și legume, carne de pui, îmi place pâinea. Fac salată, ceva la cuptor, mă pricep la carne la cuptor cu legume”.

Un prieten a înscris-o la X Factor

Deși s-a apucat de cântat la 15 ani și pe timpul liceului prezenta diverse evenimente, în momentul în care s-a confruntat cu refuzuri venite pe seama greutății sale, Gabriella s-a închis în propria carapace și doi ani a stat departe de visul ei.

„Pe la 15 ani am început să câștig primii bani, pentru că eu nu vin dintr-o familie bogată. Am început să cânt și să prezint evenimente. Am fost foarte dezamăgită pentru că în Moldova nu e o industrie muzicală. Am mers să fac studii la Academia de Teatru și Arte Plastice, dar am ales management artistic, să învăț ce se întâmplă în spatele unui artist ca să mă pot ajuta pe mine. În tot acest timp, pe lângă studiu, mă chinuiam să slăbesc. Nu am mai cântat, am făcut o pauză ca să înțeleg ce vreau cu adevărat”, ne-a mai povestit artista.

La un moment dat, pe când doar prezenta evenimente pentru a se putea întreține, unul dintre colegii ei i-a întins o mână de ajutor și a crezut în talentul ei.

„Prezentam în continuare evenimente și, la un moment dat, am mers la un eveniment și unul dintre băieții din trupă mi-a zis că trebuie să fiu în față, să nu mă mai ascund după rolul de prezentatoare. M-a pus să învăț câteva piese și am cântat la o petrecere. Băiatul respectiv mi-a zis că sunt foarte talentată și că trebuie să fac ceva în această direcție. I-am spus atunci despre visul meu, acela că vreau să vin în România și să-mi fac o carieră muzicală, iar el m-a înscris la X Factor. Eram total nepregătită după doi ani de pauză, însă el m-a încurajat și m-am prezentat în fața juriului. Am luat 3 de DA. Întotdeauna am vrut să fiu apreciată pentru talentul meu”, a mai spus tânăra care acum are propria piesă pe YouTube și începe să fie din ce în ce mai apreciată.