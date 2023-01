Fostul Procuror Ciprian Ghiță a dat în judecată Curtea de Apel București, după ce judecătorii au cerut să fie evaluat psihologic

După ce judecătorul CAB Ciprian Alexandru Ghiță a făcut o plângere penală la DNA publicației Lumea Justiției, aducând acuzații aberante, acesta a intrat în conflict și cu două dintre colegele sale, pe care le-a criticat în mod public, încălcând astfel codul deontologic al judecătorilor.

În urma scandalului izbucnit, Colegiul de conducere al Curții de Apel București a cerut evaluarea psihologică a judecătorului, însă acesta ar fi reușit să o eschiveze dând în judecată Curtea de Apel București.

„Fostul procuror Ciprian Alexandru Ghita, in prezent judecator la Curtea de Apel Bucuresti – cel care ne-a facut o plangere ridicola la DNA pentru grup infractional organizat cu Google, niste avocati pe care nu ii cunoastem si presedinta de onoare a AMR Viorica Costiniu, si ne-a acuzat de fals, abuz in serviciu si favorizarea faptuitorului pe motiv ca am scris doua articole in care am criticat sentinta de condamnare a fostului sef ANAF Serban Pop intrucat aceasta a fost motivata cu necesitatea indeplinirii MCV, plangere care insa ulterior a fost folosita de presa #rezist pentru a denigra si improsca cu noroi in Lumea Justitiei.

Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti a cerut psihologului instantei sa il evalueze pe judecatorul Ciprian Ghita din cauza nenumaratelor probleme pe care acesta le-a creat in cadrul Curtii. In cele din urma, Ghita a reusit sa scape de evaluarea psihologica, dand in judecata Curtea de Apel Bucuresti si explicand ca “nu avea ce sa caute la niciun psiholog, ca niciodata nu au trimis cazuri grave la psiholog”, se arată pe pagina Luju.ro.

Comportament deviant la locul de muncă

Potrivit publicației, judecătorul s-ar fi aflat în centrul mai multor conflicte cu colegii săi, făcându-le munca imposibilă acestora și îngreunând planificarea compunerii completelor colegiale.

„Evaluarea psihologica a fost dispusa de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti ca urmare a sesizarii formulate de presedintele Sectiei I penale de la acea data cu privire la situatia judecatorului Ciprian Ghita. Mai exact, asa cum reiese din decizia 347/6.04.2021 a Curtii de Apel Pitesti, judecatorul Ghita ar fi generat de-a lungul timpului mai multe conflicte cu colegii sai si a facut imposibila planificarea sa in compunerea unor complete colegiale, neputand sa functioneze normal in cadrul completelor colegiale in care fusese repartizat.

De asemenea, pe langa conflictele cu colegii sai, presedintele Sectiei I penale a amintit si despre actiunea in instanta pe care judecatorul Ciprian Ghita a introdus-o impotriva unui grefier in legatura cu pretinse fapte savarsite de acesta in indeplinirea atributiilor de serviciu, fara sa reclame insa vreodata ca respectivul grefier nu si-ar fi indeplinit corespunzator atributiile”, a mai scris Lumea Justiției.