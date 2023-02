Fostul iubit al Andreei Antonescu, din nou cercetat penal. O tânără a lansat acuzații grave

Ștefan Manolache, fostul iubit al Andreei Antonescu și fiul consilierului județean ieșean Mircea Manolache are din nou probleme cu legea. El ar fi acum acuzat de viol, trafic de droguri, înșelăciune, pornografie infantilă, lovire și alte violențe, amenințare și șantaj.

O tânără ar fi depus plângere și ar fi povestit în fața anchetatorilor că Ștefan Manolache a folosit poze indecente cu ea de pe vremea când era minoră și că i-a cerut bani cu împrumut pe care nu i-a mai văzut înapoi.

„I-am cerut de nenumărate ori banii înapoi ca să pot să rup orice legătură cu el. Mereu inventa câte o scuză, cum ar fi că nici bani pentru mâncare nu are sau nu îmi răspundea cu zilele la telefoane sau mesaje. Toate aceste sume de bani, mi-au fost cerute în baza unor amenințări verbale și agresiuni fizice. Fiind minoră la acea dată, am fost foarte speriată și nu am formulat plângere pentru infracțiunile de amenințare și lovire. Îl credeam în stare de orice“, a povestit tânăra.

Acuzații grave

Miruna S. susține că alte șase fete ar fi fost exploatate și obligate să se prostitueze sau să vândă droguri. Ștefan Manolache ar fi luat bani și de la ele. „Una dintre ele mi-a spus că acesta insista mult să se prostitueze sau să își deschidă un cont cu imagini indecente. Mi-a trimis un filmuleț cu o aplicație în care Ștefan a postat fotografii cu mine, fără știrea mea și le cerea bărbaților bani. Eu eram minoră când au fost făcute acele fotografii, dar el le spunea altor bărbați că aveam 19 ani.

Cu toate femeile se comporta agresiv, le manipula și le spunea mereu aceeași poveste. În momentul în care eu refuzam să îi mai ofer bani și îi spuneam că nu mai am, acesta insista foarte mult să mă prostituez sau să îmi deschid un cont de OnlyFans. Am refuzat“, a mai spus Miruna S.

Tânăra susține și că a fost agresată sexual, în anul 2021, de Ștefan Manolache. Cei doi au mers împreună în apartamentul bărbatului. „Mi-a spus că stăm foarte puțin, doar cât să își lase bagajele și mă duce el acasă. Îmi luase telefonul ca să nu îmi comand un taxi. A închis usa, moment în care a început să pună mâna pe mine. Mi-a spus că nu este nimeni acolo care să mă audă dacă țip“, a mai spus tânăra, potrivit 7est.ro.

Multe probleme cu legea

Ștefan Manolache a mai avut probleme cu legea și în trecut. În urmă cu câțiva ani a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, după ce ar fi împușcat un taximetrist cu o armă cu bile ce cauciuc. Totul în urma unei altercații în trafic.

În aprilie 2022, a fost trimis în judecată într-un dosar de trafic de droguri. Ștefan Manolache a fost acuzați că împreună cu alți doi tineri a adus în țară și a comercializat droguri de mare risc. Tatăl său este conslier județean în Iași și patronului unei firmei de taximetrie. Mama sa este o cunoscută avocată din oraș.