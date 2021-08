Aliia Roza, fostă spioană a președintelui Vladimir Putin, s-a reinventat, după ce a părăsit Rusia. În prezent, femeia în vârstă de 36 de ani deține o companie de publicitate de un uluitor succes. Timpul și-l petrece, în principiu, în trei teritorii: Marea Britanie (Londra), California și Italia (Milano).

Fosta spioană a lui Putin are apariții alături de persoane faimoase, precum Prințul Charles și primarul Londrei, Sadiq Khan, însă drumul ei spre succes a fost extrem de dificil.

Cine este Aliia Roza, fosta spioană a lui Vladimir Putin

Aliia Roza s-a născut în URSS, în familia unui militar de rang înalt. Astfel, viitorul profesional al acesteia era deja, în mare parte, conturat. Tatăl său își dorea foarte mult ca Aliia să se alăture armatei ruse, ceea ce a și făcut, ulterior adâncindu-se în „regimul corupt”.

Femeia susține că, înainte de a lucra pentru Vladimir Putin și de a participa la misiuni care, în marea lor majoritatea, presupuneau seducerea bărbaților, a fost violată.

„Uneori, când mă uit la filme precum Red Sparrow, mă întreb cum pot să facă astfel de lucruri. După ce am ajuns la academie, în maximum două săptămâni, am fost violată de un coleg. Dar ce puteam face? Să merg la poliție ca să raportez fapta? Sistemul era atât de corupt – și încă e – și nu-i puteam strica reputația tatălui meu”, a declarat Aliia Roza pentru Jam Press, potrivit The Sun.

Arta seducției. Cum s-a desfășurat prima misiune

Aliia Roza a mai spus că ea, precum și alte fete de la Academia Militară din Rusia au fost forțate să se antreneze în arta seducției, pentru a-și provoca țintele să le dezvăluie informații clasificate.

„În centrul educațional pe care îl frecventam, ne învățau cum să seducem bărbații, cum să-i manipulăm din punct de vedere psihologic și cum să-i provocăm să vorbească astfel încât să puteam preda informații mai departe poliției.

În prima misiune, a trebuit să pretind că sunt o prostituată astfel încât să am acces într-un club unde trebuia să-l seduc pe liderul unui gang criminal, care se ocupa cu traficul de droguri din țară”, a spus Aliia Roza.

Anul 2004. Aliia Roza s-a îndrăgostit de bărbatul pe care trebuia să-l seducă

Anul 2004 însă, a reprezentat momentul de cotitură pentru tânăra care, atunci, era în vârstă de doar 19 ani. Urma o nouă misiune. Ținta, tot un bărbat, pe nume Vladimir. Singura problemă a fost că a ajuns să se îndrăgostească tocmai de bărbatul pe care trebuia să îl seducă.

Noul cuplu a riscat tot – și viața, dar și cariera, pentru a face posibilă povestea de dragoste. Au trăit o viață de crimă, bogăție și confort împreună, scrie sursa citată.

„Pentru câteva luni, am trăit o viață pe care nu am mai trăit-o înainte. Aveam doar 19 ani – eram o copilă mică pe atunci. A fost nebunie. Asistam la bătăi între oameni care ajungeau să se omoare unul pe altul. În opinia mea, criminalii sunt mult mai drăguți decât poliția. Se spune că, în Rusia, polițiștii nu au principii, însă criminalii au. Își protejează familiile, în special femeile și copiii.

M-am îndrăgostit de Vladimir, el chiar m-a ajutat. El este singurul bărbat căruia i-am spus că am fost violată”, a declarat Aliia Roza.

Iubitul spioanei lui Putin, ucis după ce a salvat-o de la moarte

După nouă luni de dragoste însă, viața dublă a lui Aliia Roza nu mai era un secret. Iubitul ei, Vladimir, aflase totul. Fosta spioană acuză că gang-ul partenerului a răpit-o și a bătut-o cu brutalitate.

„Membrii gangului lui Vladimir au aflat destul de repede că eram înrolată în armată. Probabil mă urmăriseră. M-au băgat în mașină, m-au dus într-o pădure, pe întuneric, și zece bărbați au început să mă bată. Vladimir i-a oprit de la a mă ucide”, a declarat fosta spioană rusă.

Fostul său iubit nu se mai află în viață, potrivit relatărilor rusoaicei. Acesta a fost ucis, la o lună după ce a salvat-o pe Aliia din mâinile gang-ului. Fosta spioană spune că ar fi auzit zvonuri conform cărora membrii organizației lui Vladimir au fost cei care l-au ucis.

„A fost ucis de unul dintre „frații lui”, de unul dintre membrii gang-ului, așa își spun ei. Sau e posibil să fi fost vorba despre altcineva, deghizat. Nu voi ști niciodată concret cine l-a ucis. Am fost distrusă. Omul ăsta m-a tratat mereu cu bunătate, iar în prezent, el pur și simplu nu mai există”, s-a exprimat Aliia Roza.

Aliia Roza s-a recăsătorit, dar a avut parte de ghinion. Fostul soț, mort în pușcărie

Însă, la acel moment, spioana rusă avea probleme mai mari pentru care trebuia să se îngrijoreze: „Șeful meu militar știa că se întâmpla ceva. Nu-mi dusesem la capăt misiunea. Dacă dai lucrurile peste cap, nu scapi. Fie ajungi după gratii, fie te omoară”.

„Înainte de a muri, Vladimir mi-a lăsat o listă cu contactele sale din Moscova, oameni la care să apelez în cazul în care i se întâmplă ceva. Și mi-a spus să nu vorbesc cu nimeni altcineva în afară de ei. Poliția a început să-mi caute urmele, iar prietenii lui m-au ascuns aproape un an de zile. Când lucrurile s-au mai calmat, am început să-mi trăiesc viața, dar știam că nu mă mai pot întoarce la cele de dinainte”, a declarat Aliia Roza, potrivit sursei citate.

Fosta spioană a reușit, însă, să se mute în Moscova, unde, în anul 2006, s-a căsătorit cu un oligarh rus. Ulterior, a rămas însărcinată și a dat naștere unui copil. Sfârșitul nu a fost fericit nici de data aceasta. La scurt timp după nuntă, bărbatul fostei spioane a ajuns în pușcărie, unde a și murit.

Viața i-a scos în cale o altă oportunitate însă, când i s-au oferit activele financiare ale companiei fostului bărbat. Astfel, Aliia Roza și-a luat copilul, pe nume Platon, și s-a mutat în Elveția, după care în Londra. Peste ani, fosta spioană a lui Vladimir Putin s-a stabilit definitiv în Statele Unite ale Americii, unde și-a deschis o companie de PR și trăiește o viață de lux.