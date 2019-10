Fondatorul-miliardar s-a căsătorit după doi ani de relaţie cu Brainy și sunt părinții unei fetițe născută la sfârșitul anului trecut, spun sursele pentru pagesix.

Brainy Shanahan, în vârstă de 34 de ani, este avocat și fondator al firmei de tehnologie ClearAccessIP, în timp ce Brin este președinte al Alphabet Inc. Despre nunta ei cu Brin, în vârstă de 46 de ani, s-a ştiut doar de cercul restrâns de prieteni.

Donaţii de milioane de dolari

Shanahan a anunțat la Institutul Buck, California, un parteneriat de 7,4 milioane USD între institut și fundația ei Bia-Echo. Vorbind cu oaspeții la lansarea Centrului pentru Longevitatea și Egalitatea Reproductivă a Femeilor, Shanahan a declarat: „Zece la sută dintre femei sunt infertile până la împlinirea vârstei de 35 de ani, iar la doar cinci ani mai târziu, la 40 de ani, o femeie are doar o 5% șanse de a rămâne însărcinată. M-am angajat să ajut generațiile viitoare de femei să aibă mai multe opțiuni”.

Centrul a fost fondat anul trecut cu 6 milioane de dolari de la Shanahan și Fundația familiei Sergey Brin. Noua finanțare din această săptămână va oferi subvenții pentru cercetare. Tot atunci Shanahan a vorbit emoţionată despre modul în care aproape că a renunțat la toate speranțele de a deveni mamă.

Cum a rămas însărcinată

„Ca multe femei care nu sunt destul de pregătite să-și creeze o familie până în 30 de ani, am decis, sau așa m-am gândit la acea vreme, să iau lucrurile în propriile mele mâini și să îngheț embrioni. Cu toate acestea, după trei încercări eșuate și zeci de vizite la clinicile de fertilizare in vitro, am aflat că mai sunt şanse”. În cele din urmă aducând pe lume o fetiţă.

Sursa foto: molemole

Te-ar putea interesa și: