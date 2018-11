Florin Salam. A VENIT MAREA CONFIRMARE după bătaia de la Milano. Alertă tabloidă

Apreciatul actor Mircea N. Stoian a afirmat recent într-o postare pe pagina sa de socializare că Florin Salam este unul dintre maneliștii de top din România, iar după scandalul de la Milano unde a incasat un pumn în față de la un interlop, fanii au făcut „zid” în jurul vedei preferate. De asemenea, actorul a mai spus că alți maneliști care se situează sub valoarea lui Florin Salam stau „cu mâna întinsă la pomana celebrităţii”.





Apreciatul actor Mircea N. Stoian a afirmat recent într-o postare pe pagina sa de socializare că Florin Salam este unul dintre maneliștii de top din România, iar după scandalul de la Milano unde a incasat un pumn în față de la un interlop, fanii au făcut „zid” în jurul vedei preferate. De asemenea, actorul a mai spus că alți maneliști care se situează sub valoarea lui Florin Salam stau „cu mâna întinsă la pomana celebrităţii”. "Florin Salam este incontestabil, de multă vreme, liderul maneliştilor din România, eclipsând alţi colegi de vocalize pe versuri ca alde Adrian Minune sau Guţă, şi ei stând de mult cu mâna întinsă la pomana celebrităţii. Recent, cel mai iubit dintre pământenii generatori de manele a luat un pumn în faţă la o petrecere de interlopi români, aciuaţi la Milano. Nimic nou sub soare. Cand mănânci pepene mai scapă pe gât şi un sâmbure.Chiar dacă între perferinţele mele muzicale şi manele e o distanţă ca între sonda spaţială Voyager 2 şi cartierul Berceni, nu pot recunoaşte tehnica vocală impecabilă a manelistului, care i-ar face şi pe cântăreţii profesionişti de jazz să bată uşor cu degetele în masă, de nervi. Imediat după ce Florin Salam a fost molestat, în jurul lui s-a strâns ciopor toată floarea interlopă a României cu Costel Corduneanu şi Mircea Nebunul în frunte. Gestul este unul firesc, dacă ne gândim că manelistul are ştate vechi de plată la multe petreceri importante ale celor care intră mai des la puşcărie decât îşi spală vecina mea covorul din sufragerie. Şi numai atât. Salam a cântat de inimă albastră şi de multe alte culori şi la politicieni, şi la poliţişti, şi la oameni de afaceri grei, pentru că poporul grabnic dănţuitor de manele iubeşte atât muzica sincopată, cât şi salamul, fie el de vară sau de Sibiu. Florin Salam este un bun naţional. Că ne place sau nu, că ascultăm muzica lui sau nu, e o micuţă problemă estetică. Faptul că un artist, indiferent de zona în care îşi depune icrele culturale este apărat de fanii melomani, dă exact valoarea unei vedete. Florin Salam este o vedetă şi o spun fără părere de rău sau prejudecăţi culturale. Am vorbit de câteva ori cu el în decursul ultimilor ani. Modest, în băncuţa lui muzicală, fără ifose sau fiţe de prost gust. Stau să mă gândesc câţi artişti care se bat cu pumnul în piept că sunt iubiţi de populaţia adăstătoare pe la casele de bilete se pot lăuda cu un asemenea gest de solidaritate umană. Câţi dintre fanii lui Fuego, de exemplu, ar face zid în jurului lui pentru un banal pumn luat de la un beţiv. Într-o Românie în care totul merge pe dos şi în care nepăsarea şi indolenţa sunt componentele esenţiale ale dialogului social, Florin Salam poate deveni o fabulă cu morala aferentă. Poate că ar fi timpul să învăţăm şi noi, ăştia care ascultăm şi alt gen de muzică din păţania omului cu nume de mezeleși să întindem o mână celui care are nevoie de ea, că nu se ştie când, la rândul nostru, vom avea nevoie de ajutor. Zi luminoasă vă doresc, că tot s-a schimbat ora săptămâna trecută”, a postat pe Facebook, Mircea N. Stoian

