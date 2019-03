Semnificația ascunsă a zilei de 25 Martie pentru Florin Piersic: „Aș da orice ca să o mai văd o singură o dată”

Data de 25 Martie nu înseamnă pentru Florin Piersic doar Bună Vestire, ci este și ziua de naștere a mamei sale, care murit cu mai mulți ani în urmă.





Cu ocazia zilei de 25 Martie, marele actor a scris un mesaj de prețuire pentru cea care i-a dat viață.

„Astăzi este 25 martie, Buna Vestire. Sfânta mea mamă s-a născut acum 112 ani. Mi-e tare dor de tine, mamă! Aseară m-am întâlnit cu doi foarte dragi prieteni de o viață, Nicole si Avik Assif, veniți din Israel, oameni care și-au făcut studiile în România cu mulți, mulți ani în urmă și, pe care părinții mei i-au primit în casa lor ca pe niște copii ai lor. Vă dați seama ce amintiri am eu cu ei? Vă iubesc, dragii mei și vă mulțumesc pentru prietenia voastră!”, a scris Florin Piersic pe pagina lui oficială de Facebook.

Florin Piersic s-a născut într-un familie modestă din Cluj, într-o familie de preoți din partea mamei. Într-o apariție televizată mai veche actorul a spus că ar da orice pe lume să-ți mai poată vedea mama o singură dată.



„Ce mamă am avut eu și astăzi aș da orice, orice pe lume, viața mea, ca să o mai văd o singură o dată. Eu fac parte dintr-o familie de preoți, din partea mamei. Bunicul și străbunicul au fost preoți. Am avut o copilărie minunată, a fost la Cluj și în vacanță la Bucovina.” , a mai spus îndrăgitul actor, la Antena Stars.

Recent, actorul Florin Piersic a fost văzut că a mers la un spital privat din capitală. Actorul suferă de o problemă la genunchi și s-a deplsat cu mare greutate până la intrarea în spital.

Apropiații actorului nu au vrut să vorbească despre probleme de sănătate ale actorului. Doar actrița Medeea Marinescu, colegă de scenă cu Florin Piersic a spus că ar fi vorba de un control de rutină, informează spynews.ro

„Ce știu este că a făcut un control de rutină, așa cum face periodic. Chiar ieri am vorbit cu impresarul spectacolului «Străini în Noapte», care mi-a confirmat datele de spectacol, ba chiar a trebuit să găsim o zi în plus pentru Cluj, pentru că deja primul spectacol (în luna mai) este vândut. Nu am fi putut discuta aceste date dacă domnul Piersic ar fi avut probleme grave de sănătate. Avem confirmate datele de 22 aprilie la TNB (București), 6 mai la Buzău, 16 și 18 mai la Cluj-Napoca pentru «Străini în noapte». Vom ține aceste spectacole. Cel mai probabil, domnul Piersic face un control/tratament uzual de întreținere”, a declarat Medeea Marinescu. partenera lui Florin Piersic de pe afișul spectacolului „Străini în noapte”.

Florin Piersic a așteptat în mașină până a primti un telefon că poate intra. Acesta s-a ridicat cu greutatea de pe scaun și aproape târându-și piciorul drept, s-a îndreptat spre clinică.

Femeia care l-au ajutat pe Florin Piersic a precizat angajaților clinicii că „nu trebuie să răsufle nimic în presă” şi că, „dacă se află ceva, să spuneţi că maestrul a venit pentru puţină terapie”. La plecarea din clinică marele acotr avea mai multe documete medicale și un plic în care era probabil o radiografe.

