Florin Pastramă este vânat la Ferma vedetelor. Scandal monstru cu PRO TV în prim-plan

Băiatul musculos şi de bani gata de la „Ferma 2019”, Florin Pastramă, odată ce s-a văzut înconjurat de femei a început să-şi arate faţa de Don Juan. După ce logodnica sa, Raluca Podea, a văzut la televizor momentele de tandreţe între el şi Brigitte Sfăt, fosta soţie a lui Ilie Năstase, a luat pur şi simplu foc. Într-un exces de gelozie cruntă, Raluca a făcut-o cu ou şi cu oţet pe Brigitte.





„Această babă, mai bătrână decât Biblia, ştia de mine! Noi am vorbit la telefon, pe camera video, ea spunându –i lui Florin că ar trebui să aprecieze mai mult ce are acasă. De fapt, am vorbit cu toţi concurenţii când erau cazaţi la hotel în Reşita. Nu am cum să mă cobor la nivelul ei de circ”, a spus Raluca Podea, potrivit fanatik.ro

„Te dai pocaită şi tu eşti un birjar ieftin. Am vorbit cu ea când erau toţi la masă, de pe telefonul lui Florin. Le spunea tuturor «Mamă, ce femeie are prostul ăsta şi el nu ştie să aprecieze!». Să nu mai spun că ea şi-a pus implant în fese după mine, la aceeaşi clinică în Turcia.

Copia nu are valoare, ştim cu toţii. Am mai văzut şi articolul unde baba spune că am vrut eu să-mi fac reclamă” a mai spus Raluca.

Florin Pastramă, care este de fapt rudă cu soţia cunoscutului cântăreţ Pepe, ar fi trebuit să se căsătorească cu Raluca înainte de a participa la emisiune.

Dar, după ce s-a văzut înconjurat la „Fermă” de atâtea femei se pare că a început să se răzgândească.

„Eu nu am fost niciodată căsătorit, nu sunt căsătorit. Sunt un bărbat liber. Pot să fiu cu cine vreau și când vreau!”.

