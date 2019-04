Teribilul SECRET al lui Florin Busuioc. Copilul secret îi provoacă insomnii. Mărturisiri cutremurătoare

Florin Busuioc este împlinit pe plan profesional, dar pe plan personal are câteva lucruri pe care și le reproșează. Mai exact, relația pe care acesta a avut-o cu fiul său. Prezentatorul de televiziune are un fiu în Târgu-Mureș, în vârstă de 29 de ani, însă vedeta a lipsit din viața acestuia.





Florin Busioc va reveni pe scena teatrului după ce a suferit un infarct în luna noiembrie 2018. Acesta recunoaște că pe plan profesional lucrurile merg de minune și că este pregătit să-și joace impecabil rolurile. Doar că la nivel sufletesc are o mare dezamăgire, informează cancan.ro.

Într-un interviu acordat Revistei Taifasuri, Florin Busuioc regretă acum că nu a fost mai prezent în viața fiului său, pe care nu l-a văzut de zece ani. Acesta a povestit cu amar că nu are o relație prea bună cu fiul său, Florin Busuioc Jr.

Acesta are în prezent o frumoasă familie alături Liliana Busuioc și cei doi au împreună două fete.

Puțini știu însă că Florin Busioc mai are un fiu, care este în vârstă de 29 de ani și care locuiește în Târgu-Mureș.

În urmă cu cinci luni, omul de televiziune și-a văzut moartea cu ochii. Acesta a făcut infarct pe scena Filarmonicii din Craiova, chiar după ce spectacolul s-a terminat. Alături de el au fost soția și cele două fiice.

După incident, fiul său i-a trimis un mesaj „de simpatie”.

„Cu fiul meu nu am prea mare legătură. Mi-a dat un mesaj de simpatie după tot ce s-a întâmplat. Nu ştiu…mi s-a părut un pic acid, aş zice , dar nu m-a deranjat.El are dreptate în felul lui şi eu îl înțeleg. Sunt părintele care nu a existat. A fost dat la o parte, ăsta este adevărul şi nu pot să-i reproșez nimic acum. Aşa simte, pentru că aşa s-a întâmplat. După aceea încercările mele de a reintra în legătură cu el au fost sortite eșecului. Îmi reproșez că nu am avut mai multă grijă. Da, probabil că trebuia să fiu mai prezent în viața lui„, a povestit actorul pentru Revista Taifasuri.

