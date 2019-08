Fotograful Leigh Wiener a filmat cinci role de film la morgă cu corpul lui Marilyn Monroe, în urma morții ei la 4 august 1962. El a trimis trei role revistei LIFE, dar celelalte două role care conțineau imagini cu cadavrul gol al actriței le-a păstrat. Se pare că Wiener a depozitat imaginile într-un seif și nu a dezvăluit niciodată locația înainte de moartea sa în 1993. Detaliile sunt dezvăluite de fiul său, Devick, în nouă serie documentară: The Death of Marilyn Monroe.

Două role de film care prezintă fotografii cu cadavrul gol al lui Marilyn Monroe rămân ascunse la aproape șase decenii de la moartea ei, dezvăluie documentarul The Death of Marilyn Monroe, care are premiera duminică la Fox News Channel. În documentar este un interviu cu fiul fotografului care povesteşte despre imaginile cu icoana hollywoodiană în timp ce zăcea goală pe o masă la o morgă din Los Angeles.

Devik Wiener, fiul renumitului fotograf, Leigh Wiener, dezvăluie modul în care tatăl său a mituit permanent oameni din clipa în care vedeta a fost găsită moartă în patul ei pe data de 4 august 1962. „Nu a fost prima dată când a folosit câteva sticle de scotch pentru a ajunge într-o zonă care era interzisă”, explică Devik în documentar. Cadavrul lui Monroe este înfățișat în mai multe ipostaze inclusiv cu o etichetă la picior, după cum veţi vedea în imaginile din articol. „Ultimele două role, care conțineau imagini cu ea goală au fost procesate, examinate și puse într-un seif”, dezvăluie Devik, spunând că fotografiile nu erau potrivite pentru publicul larg.

Leigh – care a fost un fotograf celebru al revistei LIFE – a murit în 1993, fără să dezvăluie vreodată locația cu acele fotografii scandaloase ale lui Monroe. „De fapt a murit cu acel mister”, afirmă Devik. Având în vedere statutul lui Marilyn Monroe ca una dintre cele mai iconice personalități ale secolului XX, fotografiile s-ar vinde fără îndoială pentru o sumă enormă.

Între timp, o imagine separată a lui Monroe făcută la scurt timp după moartea ei o arăta pe actriță cu o pânză albă până la bărbie, în timp ce se putea vedea chipul său întunecat. Trupul lui Monroe a fost ţinut, în mod surprizător, la morgă mai mult de 24 de ore – şi acest aspect va fi discutat în noua serie a documentarului de la Fox News Channel.

