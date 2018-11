ÎNCĂ O FEMEIE DIN TELEORMAN se ridică în PSD! Chemată în locul Gabrielei Firea. Breaking news

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat în ședința CExN a PSD demisia din fucția de vicepreședinte PSD.





Pe poziția lăsată liberă de Gabriela Firea a fost votată Rodica Nassar, secretar de stat în Ministerul Sănătății.

”Mi-am dat acum cateva minute demisia, ca o reactie solidara cu colegii mei din București si Ilfov care în urma deciziei se simt nedreptatiti. Citește: Dragnea și-a ales succesorul la șefia PSD. Numire BOMBĂ

În ceea ce privește județul Ilfov, mi s-a spus că din cauza mea și-au dat demisia trei parlamentari. Mi-au spus că erau chemați să dea declarații împotriva mea, nu au vrut să facă asta. Nu potem să rămân vice-președinte pe regiunea Ilfov, mi se pare o măsură nedreaptă, este o răzbuare. AM demostrat și de dimineață că nu funcția îl face pe om. Nu am cerut niciodată funcții, cred că am reprezentat cu cinste partidul. Am închis un capitol în viața mea. Am vazut declarații că am făcut afirmații contra lui Dragnea ca să forțez o excludere. Două funcții le-am predate ca dovadă a faptului că nu mă agăț de scaun. Asta ar trebui să facă orice coleg care nu se simte nedreptățit.

Mi se pare o masura nedreapta, nu are legatura cu realitatea, e o razbunare. Domnul Dragnea a vrut să scape de mine.

Tot ceea ce am afirmat susțin în continuare cu tărie. Dacă doar ne împăunăm că avem funcții politice, degeaba. Încă nu îțeleg cum să fac un compromis. E regretabil, am lucrat cu mulți colegi. Am văzut și ceva tristețe. Pâmă la urmă ce am spus, că doresc o dezbatere reală. Nu sunt de accord că dacă epuizezi toate căile statutare să taci. Au fost câțiva colegi care s-au abținut s-au au fost împotrivă. Majoritatea covârșitoare a fost pentru ceea ce era previzibil.(...)

(...) Un domn venit de la PRM conduce cu un alt domn venit de la PNL Partidul Social-Democrat.(...)

Cu siguranță cred în ea (reformă în partid - n.r.). Consider că am pierdut momente bune, în care puteam să avem un dialog real. Uitați ce frumos a fost răsplătit Laufer. Nu mi se pare corect ca un coleg care a fost înlăturat pentru că avea un proiect personal a fost înlăturat. O discuție reală trebuia să aibă loc de mult. Eu p să rămân în istoria PSD drept primarul care a avut cele mai bune rezultate și omul care a avut naivitatea să creadă că ceea ce am promis va fi realizat.

A fost iar o discutie in CEx si o acuzatie care a afirmat ca eu imi doream o candidatura la presedintie din partea PSD. dar probabil ca s-au cautat tot felul de motive, închipuite. Daca voi considera ca este oportun imi voi depune o noua candidatura la primaria Capitalei.

Anunt de ultima ora! Ce se intampla cu Catedrala Mantuirii Neamului

Pagina 1 din 1