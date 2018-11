FIREA ÎŞI DĂ DEMISIA? Se anunță o ședință EXPLOZIVĂ. Totul depinde de CÂT DE AGIL VA FI Dragnea. Breaking news. Update

Gabriela Firea, primarul Capitalei, s-a aflat față în față cu Liviu Dragnea, în ședința Biroului Permanent al PSD. Întrunirea a decurs fără incidente majore. S-a decis cine vor fi miniștrii care vor conduce Educația și Afacerile Europene.





UPDATE 12:45

Social - democrații au stabilit ca ședința Comitetului Executiv Național, în care se va discuta remanierea guvernamentală, să aibă loc luni. Tot atunci se vor relua și discuțiile despre nemulțumirile din partid.

În ședința BPN al PSD s-a votat cu unanimitate de voturi propunerea Ecaterinei Andronescu la Ministerul Educației. Pentru înlocuitorul lui Victor Negrescu de la Afaceri Europene, George Ciamba, Firea și ministrul demisionar s-au abținut de la vot.

„Am votat abținere pentru a doua propunere, în sensul aprecierii domnului Victor Negrescu. Pentru Andronescu a fost unanimitate, pentru Ciamba, eu și Negrescu ne-am abținut”, a spus Firea.

Social-democrata susține că, dacă va fi înlocuită de la șefia înterimară a PSD București, se gândește să candideze. „CEx-ul va decide un președinte interimar la PSD București, dacă voi fi demisă. Poate voi candida și eu”, a declarat primarul Capitalei.

Primarul Bucureștiului susține că „reproșurile se vor discuta într-o proximă ședință”, cel mai probabil în CEx-ul de la finalul săptămânii.

Înainte de ședința BPN al PSD, primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, apropiat de Firea și contestatar al lui Dragnea, i-a dat dreptate primarului Capitalei, în legătură cu ședința primarilor din București.

Negoiță susține că o discuţie despre Bucureşti cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea, la care nu sunt invitaţi toţi cei implicaţi în administraţia publică locală din Capitală este în „neregulă".

"Am înţeles că s-a discutat despre Bucureşti. S-au discutat mai multe chestiuni despre administraţia locală. Consider că o discuţie despre Bucureşti în care nu inviţi pe toată lumea, pe toţi cei implicaţi în administrarea publică locală, consider că e în neregulă. Repet, eu nu am participat la acea întâlnire pentru că nu am fost invitat. Ştiu anumite aspecte din ce s-a discutat acolo, dar nu pot să bag mâna în foc pentru că nu am fost prezent", a declarat Negoiţă înainte de şedinţă.

Gabriela Firea a declarat că a criticat stilul de conducere al lui Liviu Dragnea, şi nu PSD. Mai mult, edilul Bucureștiului a precizat că dacă Liviu Dragnea sau oricare alt membru găsește o singură frază jignitoare la adresa partidului, ea își depune demisia.

Din pacate, vesti proaste pentru Monica Anghel! Ce se intampla cu ea, dupa ce a slabit brusc

Pagina 1 din 2 12