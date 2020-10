Liderul social-democraţilor i-a demonstrat astfel că în politică greşelile trecutului pot fi reparate între-un timp la fel de scurt cu acela în care au fost comise.

Pentru cei mai puţin familiriazaţi cu subiectul, amintim că Gabriela Firea şi-a alcătuit lista cu consilieri generali fără să se consulte cu liderii PSD.

După ce a pierdut alegerile locale pentru Primăria Municipiului Bucureşti, Ciolacu i-a cerut să renunţe la câteva dintre cele mai cunoscute nume de pe lista PSD cu deja celebrii consilieri generali.

Dintre cei vizaţi, Petre Roman a confirmat că a renunţat la funcţia de consilier general, iar azi s-a anunţat că s-au mai retras Petre Roman, Cornel Dinu, Daniel Pancu şi Sorin Ilieşiu. Ar mai fi de convins Dumitru Dragomir şi Anghel Iordănescu.

Ciolacu are ce are cu Dragomir

Despre divorţul politic pe care l-a provocat, liderul PSD nu s-a ferit de vorbe şi a spus cât se poate de clar că are un dinte împotriva lui Dumitru Dragomir.

„Am avut o discuție separată cu președintele filialei Sector 3, deoarece al luat act de declarațiile publice ale domnului Mitică Dragomir și am cerut organizației Sectorului 3 să analizeze de urgență situația, astfel încât până la validare să am o decizie a organizației dacă domnul Mitică Dragomir va fi sau nu validat consilier general al Capitalei”, a spus Ciolacu.

Firea a fost martoră la discuţie

Solicitarea lui Ciolacu a fost auzită şi de Gabriela Firea, care a aflat astfel că preşedintele PSD nu doreşte să intre în zona ce ţine de cv-ul lui Dragomir:

„Eu mi-am expus punctul de vedere, acum urmează decizia colegilor mei de la Sectorul 3. Nu aș dori să intru în detalii nici cu trecutul domnului Dragomir, nici cu prezentul.

Eu consider că e inoportună prezența lui pe lista de consilieri generali. Am înțeles că domnul Roman a renunțat, domnul Pancu şi domnul Cornel Dinu au renunţat”, a mai spus Ciolacu.

Mai departe, Dragomir a anunţat că nu se dă prins în faţa strategiei lui Ciolacu: „Voi fi consilier general. Am dat cazier, am completat tot ce trebuie, am făcut şedinţa… Eu nu renunţ. Eu sunt organ ales, pe mine m-a ales poporul.”

Gabriela Firea şi-a dorit să iasă bine

La râdnul ei, Gabriela Firea a confirmat în faţa jurnaliştilor care o aşteptau pentru declaraţii că Roman, Dinu, Daniel Pancu şi Ilieşiu i-au transmis că se retrag de pe lista de consilieri generali.

„Domnul Petre Roman, domnul Cornel Diniu şi domnul Pancu, precum şi domnul Ilieşiu m-au sunat şi m-au anunţat că având în vedere faptul că au vrut să fie alături de noi în Consiliul General cu primarul general Gabriela Firea, în noua conjunctură s-au retras.

Practic pe noua listă vor figura colegii care erau sub linie, deci de la 21 în jos. La momentul la care s-a întocmit această listă, colegii noştri au spus că trebuie să fie reprezentanţi ai tuturor cluburile la nivel naţional şi în Bucureşti, deci Steaua, Dinamo şi Rapid.

Aceasta a fost gândirea la acel moment: să nu supărăm nicio galerie. Iată că nu am supărat nicio galerie la acel moment, dar am supărat alte persoane”, a completat Firea la sediul PSD, cu o trimitere evidentă către Marcel Ciolacu.

Totuşi, având în vedere că i s-a promis un post de senator dacă totul va decurge bine la alegerile parlamentare din 6 decembrie, Firea s-a supus voinţei politice a partidului.

Firea a confirmat că va deschide lista PSD pentru Senatul României la viitoarele alegeri parlamentare.

