Sunt considerați mileniali sau Generația Y, cei născuți în intervalul 1980 până la începutul anilor 2000. În SUA reprezentanții acestei generații sunt denumiți „Echo Boomers”, datorită creșterii majore a natalității în deceniile anilor 1980 și 1990 și pentru că în cele mai multe cazuri sunt copiii celor din generația Boomer (persoane născute între anii 1946 și 1964).

Generația Millennials este în fruntea plutonului atunci când vine vorba de inovarea la locul de muncă, sunt dornici de cunoaștere, independenți și sunt conectați în permanență cu mediul digital. Față de precursorii lor, millenialii implicați în business-uri au o rețetă proprie spre success: riscul, eficiența și extinderea globală.

În noul număr Capital ai ocazia să afli detalii despre această abordare de business într-un interviu exclusiv cu Octavian Pătrașcu, care la 33 de ani, după alte două exit-uri de succes și investiții în startup-uri românești precum Vector Watch sau Consultaclick, este managing partner al Key Way Group, companie fintech internațională. În cei doi ani de la fondare, Key Way Group a ajuns la peste 230 de angajați, are birouri în nouă țări și clienți din întreaga lume. Pătrașcu crede că succesul pe care l-a avut se datorează în primul rând faptului că și-a asumat identitatea de millennial, se adresează clienților din Generația Millennials și are o echipă de angajați millennial.

Tot în noul număr Capital, găsești informații despre un subiect foarte discutat în zilele noastre: nivelul salariului minim în Romania. Află care este cota taxării acestuia, vezi situația salariaților asistați social, coșul minim pentru un trai decent și unde ne situăm față de restul Europei.

Citește pe larg și despre fondurile de investiții lumea bogaților devenită accesibilă oricui. Tot mai mulți români se gândesc cu groază la momentul în care vor ieși la pensie, în contextul în care deficitul se tot mărește, iar sistemul de pensii din România este tot mai șubred. Cu toate acestea, puțini dintre noi iau taurul de coarne și încep să pună bani deoparte ca să-și asigure o pensie cât de cât decentă.

Motivele sunt multiple. Comoditatea, lipsa unui interes imediat, lipsa educației financiare sau neîncrederea ne fac să amânăm momentul în care să luăm o decizie serioasă cu privire la viitorul nostru. Descoperă cât de accesibile sunt în 2020 fondurile de investiții și ce oportunități îți oferă bancile pentru a-ți investi inteligent banii din noul număr al revistei Capital.

În plus, ai și supliment auto: Află preferințele românilor în materie de autoturisme și detalii despre maşina electrică a viitorului.

Articolele complete le găsești în noul număr al revistei Capital, disponibil la punctele de difuzare a presei în perioada 13 martie – 9 aprilie 2020.

