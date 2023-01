Filmul românesc care a creat un adevărat scandal. A fost interzis timp de doi ani

Care sunt regulile încălcate de filmul „Glissando”

Regizorul Mircea Daneliuc a încălcat toate regulile din perioada comunism ului în filmul său „Glissando“. Acesta a fost produs în anul 1984. Pentru că a încălcat rigorile din acea perioadă, pelicula a fost interzisă mai bine de doi ani. Printre actorii care au jucat rolurile principale se numără: Ștefan Iordache, Tora Vasilescu și Ioan Fiscuteanu.Filmul „Glissando“ a fost considerat una dintre cele mai tulburătoare creații produse de cinematografia românească înainte de prăbușirea comunismului. Povestea film ului îl are în centru pe Ion Theodorescu. El este un tânăr educat, dar care își pierde toate bunurile pe care le are la un joc de cărți. Ulterior, el își va trăi întreaga viața între cazinouri și aventuri pasagere. Ion suferă de depresie și are halucinații. Din cauza tulburărilor de comportament, tânărul devine obsedat de un portret cu mama sa.

În acest film apar scene de lesbianism, nuditate, travesti, dar și persoane care consumă cocaină. În ciuda acestor lucruri, faptul care a fost cel mai deranjant pentru oamenii care erau supuși comunismului a fost că regizorul a făcut referire la dictatura fascistă din Italia. Acestea au fost cauzele pentru care filmul a fost interzis timp de doi ani după ce a fost produs.

Daneliuc a explicat la acea vreme că filmul „Glissando“ este ecranizarea unei nuvele fantastice de Cezar Petrescu, „Omul din vis”, din volumul „Omul din vis, Trei povestiri cu morți“ care a fost publicat în 1925. Totuși, Bogdan Jitea, expert de film, a subliniat că regizorul s-a îndepărtat destul de mult de textul romanului, iar rezultatul a fost un film „profund original”. După ce filmul său a fost interzis, Daneliuc și-a depus carnetul de partid. Mai mult decât atât, el chiar a vertizat că va face greva foamei. După cei doi ani în care a fost interzis, filmul a avut premiera în București pe 24 septembrie 1984, la cinematograful „Patria”, relatează Adevărul.