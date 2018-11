Fiica Madonnei, apariţie scandaloasă. A dorit să-şi DEPĂŞEASCĂ mama dar nu i-a reuşit

Când ai o mamă care a încălcat orice reguli şi orice tabù, este greu să fii o rebelă. Şi, în fapt, Lourdes Leon, fata cea mare a Madonnei, la 22 de ani încearcă orice modalitate de a ieşi în evidenţă.





La paradele din New York, a defilat pe pasarelă pentru prima oară cu un look ''nud'' şi, ca de obicei, neeepilată. A repetat aceasta pe covorul roşu de la CFDA / Vogue Fashion Fund Awards din New York unde s-a prezentat cu un look care a lăsat lumea preplexă.

Ţinuta, să-i spunem aşa, era o amestecătură de suprapuneri de stofe foarte subţiri, ca perdelele, dar rezultatul n-a fost cel aşteptat. Un sân era total expus sub voalul transparent al corsajului, în timp ce fusta evoca parcă un pampers pentru nou-născuţi. Lourdes s-a prezentat fără pantofi, ci cu o pereche de sandale albe cu toc înalt şi o pereche de cercei strălucitori de care atârnau doi pufuleţi albi.

O umbră de ruj roşu şi o geantă de piton completau ţinuta, creaţie a lui Raul Lopez. Cu părul lung strâns într-o coadă, Lourdes îşi scotea în evidenţă chipul care seamănă din ce în ce mai mult cu tatăl său, personal trainerul Carlos Leon, titrează La Repubblica.

