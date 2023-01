Fiica Andreei Esca, goală pe Internet. Fotografie de infarct. Cum au reacționat fanii

Alexia Eram, fiica Andreei Esca, este în vacanță în Bali și le arată fanilor cele mai inedite fotografie. În urmă cu puțin timp, ea a postat o fotografie în care era complet goală, iar internauții au scris că imaginea trebuie ștearsă cât mai repede.

Nu este pentru prima dată când fiica Andreei Esca postează fotografii cu puține haine. Mai mult, tânără este pozată chiar de iubitul ei, Mario Fresh, care o însoțește în vacanță.

Alexia Eram și Mario Fresh, vacanță în Bali

După un zbor lung și o escală în Doha, Alexia Eram și Mario Fresh au ajuns în Bali. „Am ajuns. Suntem rupți de oboseală! Revenim mâine”, a fost primul mesaj transmis de fiica Andreei Esca din Bali.

Mai mult, tânără a fost în vacanță și în decembrie în SUA, dar fără Mario Fresh. La momentul respectiv, fanii au crezut că Alexia s-a despărțit de artist, dar situația ar fi fost diferită. „Extraordinar de liniștit (n.r. cum a petrecut Crăciunul), cu familia la Iași. De Revelion voi avea concert la Codlea. Nu am mers cu Alexia la New York că nu am apucat să-mi iau viza de America, nu e tocmai ușor să iei o viză atât de repede și ne-am gândit pe ultimul moment”, a spus Mario Fresh.

Chiar dacă cei doi formează un cuplu de ani de zile, aceștia au recunoscut că lucrurile nu au fost ușoare și că s-au certat rău de câteva ori.

„Am avut și rupturi, nu le-am arătat oamenilor. Am stat să calculăm singuri situația, să vedem ce avem de făcut. Stăm separat, dar împreună în același timp. Adică avem fiecare casa lui, dar dormim ori la mine, ori la ea. De exemplu, vara trecută, am stat separați vreo două luni, aproape nu ne-am vorbit. S-a ajuns la o saturație, am zis: ne deranjăm prea mult. Și după aia, hop, am revenit. Nu există, eu nu înțeleg oamenii care o duc mult mai departe de realitate. Nu există block, unfollow, șterg pozele cu tine. Nu! Faci parte din viața mea sau ai făcut parte din viața mea. Nu există treaba asta”, a declarat Mario Fresh pe YouTube.