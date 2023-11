Încă un copil condamnat la moarte, în Marea Britanie. Justiția și Sistemul de Sănătate de stat ucid din nou

Specialiștii au spus că Indi era oricum pe moarte. Argumentau că tratamentul pe care îl primea îi provoca durere, fiind considerat inutil.

De asemenea, cuplul a eșuat în încercarea de a-l transfera pe Indi la un spital din Roma.

S-a decis că mutarea în Italia nu ar fi o soluție salvatoare, iar judecătorii Curții de Apel au susținut decizia, scrie BBC.

Ce este boala mitocondrială?

Mitocondriile sunt părți minuscule din aproape fiecare celulă din organismul uman. Ele transformă zahărul și oxigenul în energie de care celulele au nevoie pentru a funcționa.

În bolile mitocondriale, mitocondriile nu pot transforma eficient zahărul și oxigenul în energie, astfel încât celulele nu pot funcționa.

Există multe tipuri de boli mitocondriale. Bolile pot afecta diferite părți ale corpului: creierul, rinichii, mușchii, inima, ochii, urechile etc., potrivit Centers of Disease Control and Prevention.

Nu este prima oară când Marea Britanie decide deconectarea unui minor grav bolnav de la aparate.