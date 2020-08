Adrian Alexandrov a postat recent o poză cu fetița sa și a Elenei Udrea, în care o ține în brațe pe micuță, pe un ponton, în mijlocul naturii. Se vede de la o poștă că este un tată fericit. Cei doi și-au lipit nasurile, iar micuța îl prinde cu mânuțele de față.

Fotografia postată de Adrian Alexandrov e însoțită de mesajul „#purelove #mylittlegirl #alexandrova”.

Pe 20 septembrie 2018, Elena Udrea a adus pe lume o fetiţă cu ochii albaştri. De atunci, viața Elenei Udrea s-a schimbat complet. Micuţa Eva Maria este cea mai importantă persoană din viaţa fostului ministru al Turismului.

Când s-a născut Eva Maria, Adrian Alexandrov a scris pe Facebook:

„Astăzi, ora 14:00, micuţa Eva Maria s-a hotărât să ne ia prin surprindere şi a venit pe lume! Sunt un tătic fericit şi avem o fetiţă frumoasă şi sănătoasă ( se pare că seamănă cu tati). Elena se simte bine, iar sarcina a decurs normal. O bucurie greu de descris în cuvinte. Abia aştept să îmi ţin fetiţa în braţe, şi le doresc tuturor să aibă parte de astfel de momente fericite, pentru că un copil este o Binecuvântare!”, scria atunci logodnicul Elenei Udrea.

Fostul ministru al Turismului Elena Udrea a decis să îşi boteze fetiţa chiar la un an de când a adus-o pe lume. Astfel, Eva Maria a fost creștinată de ziua ei, pe 20 septembrie.

Odata cu botezul şi aniversarea, fetiţa a avut parte şi de ceremonia numită în tradiţia românească „ruperea turtei”, pentru fetite, atunci când ele împlinesc vârsta de 1 an.

Nașii sunt prieteni vechi ai familiei, iar ceremonia a avut loc la Mănăstirea Cașin, din Capitală.

„M-am pregătit mai mult spiritual. Am stat ieri toată ziua cu ea. Am filmat-o. Am vrut să am amintiri cu fetița înainte să împlinească un an. Iubirea de mamă vine din altă parte, e o iubire dată de Dumnezeu”, a declarat Elena Udrea.