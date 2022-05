Fenomen straniu la Bacău. Filmare spectaculoasă a unui pasionat de OZN-uri: „Băi tu vezi ce e aia?”. VIDEO

Un băcăuan pasionat de fenomene stranii a filmat apariția a ceea ce el consideră că este un OZN – un obiect zburător neidentificat. El a postat înregistrarea video pe YouTube și a făcut un comentariu în care a descris ceea ce a văzut. El se afla în drum spre Brașov, pe 29 aprilie, noaptea, când a făcut aceste observații.

Băcăuanul susține că este vorba despre un triunghi luminos cu laturi de aproximativ 40 de metri care imita un avion de luptă. El vorbește despre un OZN, TR-B3. Acestea sunt raportate ca OZN-uri având o formă triunghiulară și o culoare închisă. Au fost observate, de obicei, pe timp de noapte și au fost descrise ca fiind mari, silențioase, mișcându-se încet și afișând lumini colorate care pulsează.

„9.04.2022 orele 21:58 ieșim din Bacău și începem sa urcăm spre Onești……. înainte de Sănduleni văd ceva în aer, prin parbriz, strălucind foarte puternic, ca o sferă albă…Îi spun Ceraselei…… «Băi tu vezi ce e aia ???» Camera de bord a mașinii sigur a înregistrat și ea…… dar …… eram contrariat …… ajungem sub ea și trag pe dreapta într-un drum desfundat chiar sub ea ….. Avea un fascicol imens de vreo 30 m în fața ei și plana la punct fix fara zgomot…. WTF…. îi zic nevesti-mii…… În secunda când am aprins avariile la mașină s-a stins brusc, a început să clipească în 3 colțuri alb, albastru și roșu și din triunghi brusc se transformă într-un fel de avion ca EuroTyphoon ….. identic ca acela… Nu îmi venea să cred…”, a scris băcăuanul.

Aparatul s-a îndreptat spre Bacău

Amatorul de fenomene stranii din Bacău a descris aparatul pe care l-a observat drept o „imitație de avion”. Acesta zbura la o înălțime de aproximativ 50 de metri, iar la un moment dat s-a îndreptat spre Bacău.

„Am văzut foarte bine in lumina noptii cum ies aripi că de avion și bot și coada pentru a imita un avion ….. Altitudine 50 m deasupra mea nici un zgomot …… Eram stupefiat ….. Apoi o ia ușurel în direcția Bacău … înspre stânga cum vii dinspre Bacău spre Onești …… doar clipocind cu flash-uri imitând un avion…..”, a mai scris bărbatul în dreptul filmulețului.

Fenomenul a fost surprins în vecinătatea Bazei Aeriene 95 Bacău și a Aeroportului internațional Bacău, iar acest lucru nu face decât să alimenteze teoriile conspirațiilor.