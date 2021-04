Ayanna Williams, o americancă din Huston, a intrat în Cartea Recordurilor, în anul 2017, datorită manichiurii unice în lume. Femeia avea unghii care măsurau nu mai puțin de 5,7 metri. Recordul ei a fost omologat de Guinness Book la vremea respectivă. Femeia avea nevoie de două sticluțe de ojă și de 20 de ore pentru a-și face unghiile.

Acum, Ayanna Williams a decis să renunțe la unghiile sale impresionante, așa că și le-a tăiat. Înainte de-a face această operațiune complicată, femeia și-a mai măsurat o dată „podoabele”. Care ajunseseră să măsoare nu mai puțin de 7,3 metri. „Cu sau fără unghiile mele, voi rămâne o regină. Eu îmi fac unghiile, nu ele pe mine!”, a spus americanca, după ce și-a ajustat unghiile, conform reprezentanților de la Cartea Recordurilor.

Ultima dată și-a tăiat unghiile în anul 1990. Recordul absolut îi aparține lui Lee Redmond

Ea mai afirmat că vrea să-şi lase unghiile să crească aproximativ şase centimetri, potrivit Ripley’s Believe It or Not!, care îi va expune unghiile la Muzeul din Orlando, Florida. Activitățile obișnuite pentru un om normal erau extrem de complicate pentru Ayanna Williams, care nu putea îndeplini anumite sarcini, din cauza unghiilor. Ea și le tăiase ultima dată în 1990.

Ea nu putea să spele vesela, să calce sau să taie diverse alimente. Americanca a mai afirmat că noul ei obiectiv este acela de a-l încuraja pe următorul pasionat de unghii să dobândească un titlu Guiness World Records. Așadar, va deveni un fel de mentor pentru cei pasionați de această activitate care cere și foarte multă răbdare.

Și-a pierdut unghiile într-un accident de mașină, în 2009

Totuși, omul care deține recordul suprem la acest capitol este Lee Redmond. Ea nu și-a tăiat unghiile în perioada 1979 – 2009. În urmă cu 12 ani și le-a pierdut însă într-un accident de mașină. Unghiile ajunseseră să măsoare impresionanta lungime de 8,5 metri.