Fane Vancică, filmat în timp ce bate o femeie. Imaginile greu de privit. Foto

Interlopul Fane Vancică (nepotul lui Dănuț Vancică) zis ”Fane al lui Marina”, în ciuda faptului că a declarat în mai multe rânduri că nu vrea să mai facă scandal, totuși au apărut imagini video cum bate cu cruzime greu de descris o femeie.

Din imagini se poate vedea cu acesta îi dă picioare în cap, în stomac și în spate și aruncă cu apă și gheață din frapieră pe ea, în timp ce o înjură și o pune să stea în patru labe. În timpul abuzurilor, Vancică este filmat și urmărit de mai multe persoane prezente în cameră, dar care nu au intervenit.

Mai trebuie spus că Poliţia a deschis o anchetă cu privire la agresiunile interlopului care au fost publicate pe reţelele de socializare.

Intelopul: „Vor să mă bage în puşcărie ăştia”

Fane Vancică a intrat pe TikTok și a spus: „A venit momentul să postez acest filmuleţ, oameni frumoşi, pentru că în momentul în care ajungi prea sus şi oamenii intervin la cerşeală sau cum spun ei, e puţin spus pentru mine cerşeală pentru că nu vreau să bat în nimeni, dar sunt singurul om în România care într-o zi fac câte un milion de vizualizări.

Nu contează vizualizările alea, doar contează faptul că mă iubeşte lumea prea mult şi pentru mine contează foarte mult.

Vă mulţumesc la toţi oamenii care mă urmăriţi, la toţi oamenii care mă susţineţi, vă mulţumesc la toţi în mare, egal şi pentru ăia care îmi dau un tap tap.

Vă mulţumesc mult de tot, dar am intrat să fac acest filmuleţ să vă spun că la ora 11 intrăm live. Da? Pentru că Fane Vancică ştiţi că nu vă las niciodată în viaţa mea. Vă iubesc! Vor să mă bage în puşcărie ăştia, dar nu pot. O să vă spun mai multe. Sau dacă pot, există lege pentru fiecare. Îmi asum orice”, se justifică interlopul pe social media.

Intelopul: Orice bărbat care îşi permite să ţină o casă, două, trei, mai are şi o amantă

Vancică își cere scuze: „Nu ştiu dacă aţi observat că eram beat, nu luasem nici pastilele, eram vai de capul meu. Cred că şi duşmanii mei se uită la mine. Haideţi încă 700 de oameni să facem 10.000 de oameni şi să vorbim. Până atunci, nu spun nimic. Eu zic să daţi un share să auziţi adevărul. Vai ce urmează… nu vă daţi seama. Asta e valoarea lui Fane Vancică.

Haideţi să înceapă discuţia. În primul rând, vreau să îmi cer scuze faţă de soţia mea, de Maria. Îmi iubesc prea mult soţia, îmi iubesc prea mult copiii ca să nu îmi cer scuze. Orice bărbat care îşi permite să ţină o casă, două, trei, mai are şi o amantă. Am avut o amantă, o am în continuare, am iubit-o foarte mult pe fata asta, am respectat-o foarte mult.

Datorită faptului că am fost foarte gelos, când am fost naş, am chemat-o la mine, acum patru luni de zile şi am avut impresia că se uită pe un prieten. Şi când am avut impresia că se uită de Ahmed, m-am luat de ea.

Am ajuns acasă şi ne-am certat. Nu ştiu dacă aţi observat că eram beat, nu luasem nici pastilele, eram vai de capul meu. Vreau să îi spun că îmi cer mii de scuze. Într-o furie de gelozie s-a întâmplat. Încă o dată îmi cer scuze faţă de Mihaela şi faţă de copiii ei”, a mai spus interlopul pe social media.

Interlopul, despre faptul că imaginile au fost făcute publice

„De ce a ajuns Bujilă să facă toate chestiile astea? Păi, bă, Bujilă, pe data de 13.05.2021 eram la tine în casă, cu nevasta ta cu Oana. Ai înţeles? Da. Am trăit cu nevasta lui Bujilă, cu Oana pe data de 13.05 eram în casă la el, eram cu nevasta lui şi el are camere în casă, Oana iartă-mă, ştiu că îţi fac discuţii.

Iartă-mă, nu am vrut să se ajungă aici. Nu am vrut! Nu e de acum, e de ani de zile. Ea îmi plăteşte tot pe unde mă duc, ea mă ţine, că nu fac nicio infracţiune. Ea mă ţine, Oana. Toţi banii lui Bujilă îi ia şi mi-i dă mie. Păi ce să facă cu Bujilă, uitaţi-vă puţin la mine cum arăt.

Filmarea aia e de luni de zile, oamenii mei frumoşi. Fata aia şi acum e cu mine. Şi acum ţin la ea, o iubesc. Am un respect deosebit. Fata aia mi-a dat de toate. Fata aia mi-a dat tot”, a mai spus Vancică, potrivit cancan.ro.