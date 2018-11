Familia a RENEGAT-O după ce a aflat că este GAY. Reţele de socializare îi sar în AJUTOR: I-au STRÂNS peste 100.000 de dolari

Emily Scheck a fost alungată de acasă după ce totul a devenit clar scriind pe social media: Familia nu este totdeauna aceea pe care o ai, ci aceea pe care o găseşti. Iar reţelele de socializare au sărit în ajutorul său adunându-i o sumă importantă de bani.





Acestea sunt cuvintele pe care Emily Scheck, studentă şi atletă de 19 ani din Webster, în statul New York, le-a pronunţat pentru a exprima gratitudinea pentru multele donaţii în favoarea sa. Tânăra, homosexuală, a fost renegată de părinţi, gonită de acasă, după ce mama sa găsise o fotografie împreună cu logodnica Justyna. Apoi a fost pusă în faţa unei alegeri: să abandoneze Canisius College, unde învăţa, pentru ''a se trata'', sau să părăsească cuibul.

După refuzul de a părăsi studiile, Emily a fost în fapt aruncată în stradă, fără posibilitatea de a mai conta pe familia sa. A fost momentul în care a intrat pe fir solidaritatea de pe reţelele de socializare: prietenii au lansat o campanie pe GoFundMe, unde donaţiile au depăşit cu mult aşteptările, ajungând la peste 100.000 de dolari, faţă de doar 5.000 ceruţi. O cifră atât de ameţitoare, încât tânăra a decis să ceară oamenilor să înceteze cu donaţiile. Asta nu fără a le mulţumi, bineînţeles.

''Mulţumesc tuturor acelora care au arătat iubire şi sprijin în acest moment dificil. Nu m-aş fi aşteptat la toate acestea. Am decis să încetez să mai accept donaţiile online fiindcă ceea ce a fost dat este mai mult decât aş fi putut spera vreodată'', a scris tânăra.

Emily şi-a declarat gratitudinea pentru toate persoanele care au continuat să-i fie alături. ''Acum ştiu - a adăugat - că familia nu este aceea pe care o ai, ci aceea pe care o găseşti. Iubirea e iubire''. O revanşă pentru fata de 19 ani, care are scopul de a încuraja oamenii să doneze acelora care suferă. Şi care demonstrează că poţi supravieţui oricărei încercări, chiar şi unui abandon din partea familiei.

Pe de altă parte, după relatările media, mama a fost în mod deosebit dură cu fata, spunându-i franc: ''tu îmi produci o scârbă incredibilă'', apoi interzicându-i categoric să ia contact cu ceillalţi membri ai familiei. Antrenorul fetei i-a asigurat mâncare timp de câteva săptămâni, dar a contat şi pe logodnică.

De curând, părinţii au făcut un pas în spate. Tatăl, Timothy Scheck, a declarat pentru cotidianul The Buffalo News: '' Noi o acceptăm pe Emiliy pentru ceea ce reprezintă. Am făcut doar puţină presiune asupra ei ca să se întoarcă acasă şi să vorbească cu noi despre problemă, dar asta nu înseamnă că am vrea s-o supunem unei terapii. Noi o iubim''. Situaţia este ambiguă: depinde din ce parte o priveşti.

