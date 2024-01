Expoziție cu păpuși gonflabile şi poze indecente, în curtea unui medic ginecolog. Foto

Expoziție cu păpuși gonflabile. Medicul ginecolog pensionar din Iași își terorizează vecinii cu expoziția sa. Manechine dezbrăcate, păpuși gonflabile, cătușe, mesaje deocheate, acestea sunt doar câteva dintre exponatele care se pot vedea din stradă. Medicul a mărturisit că va îşi va continua expoziţia şi va adăuga noi decoraţiuni, în ciuda comentariile vecinilor.

Expoziție cu păpuși gonflabile, în curtea unui medic ginecolog

Schimbarea în comportamentul medicului s-ar fi petrecut după ce acesta şi-ar fi pierdut părinţii în 2021 şi a rămas singur. Curtea bărbatului a devenit motiv de scandal deoarece vecinii nu sunt de acord cu aşa ceva. Mai exact, curtea ginecologului arată straniu, iar vecinii îşi mâinile la ochi atunci când trec prin dreptul curţii.

Expoziție cu păpuși gonflabile. Sursa foto: Observator.ro

Medicul ginecolog, în vârstă de 57 de ani, în prezent pensionar, nu ţine cont de nemulţumirile vecinilor săi. Doctorul locuiește în comuna Miroslava, iar din anul 2021 a început să colecționeze diferite obiecte.

Astfel, doctorul a organizat o expoziție deocheată în curtea sa, unde a expus manechine, jucării sexuale, mesaje controversate:

Sunt plecat la cimitir (viu),

Băiat cu ulei, caut fată cu tigaie,

Sunt plecat cu sorcova.

Expoziție cu păpuși gonflabile. Sursa foto: Observator.ro

Vecinii sunt deranjaţi de mesajele cu tentă sexuală

Expoziție cu bucluc. Vecinii sunt deranjaţi de atitudinea medicului ginecolog, mai ales că sunt foarte multe mesaje şi obiecte cu tentă sexuală. Iar copiii pot vedea totul din stradă. Dar doctorului nu-i pasă de vecini şi chiar îi critică, mai ales pe femei.

„Lumea este răutăcioasă, vecinii au zis că pun mâinile la ochi când trec pe lângă casa mea. Mamele acelea care vin cu țigara în gură, dezbrăcate și bete, stau cu țigara în gură și se holbează la exponatele mele din curte. Dar ce am făcut eu, asta este pasiunea mea, nu am treabă cu nimeni. Pe poartă aveam o grenadă, dar cineva mi-a luat-o, tot mai vin unii și îmi iau lucrurile, nu prea îmi place lucrul acesta. Eu spre toți vecinii am îndreptate arme care culisează pe o țeavă. Vreau să îmi mai iau acum vreo 10 butelii, să îmi iau și 100 de metri de țeavă, o pun sus și buteliile să culiseze pe țeava respectivă. Iar deasupra să scriu ca la Înviere: veniți de luați lumină”, a declarat Nicu Alecsandru.