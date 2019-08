Pe site-ul respectiv, Maria a afişat chiar şi tarifele pe care le percepe pentru „serviciile” sale. Pentru „quickie” (una scurtă), jocuri de roluri, striptease, masaj și altele, Maria cere 620 lei pentru 30 minute, iar 920 lei pentru o oră. Ispita nu este interesată doar de bărbați, acceptă și femei, dar și cupluri.

Maria nu se sfieşte şi chiar recunoaşte că practică astfel de activităţi extra emisiune.

Maria Ilioiu, controversata ispită de la „Insula iubirii”, a fost invitată să filmeze un clip cu Jorge pentru canalul de Youtube al artistului și implicit să răspundă la niște întrebări

Răspunsurile dezinvolte ale ispitei au lăsat cu gură căscatăpe toată lumea.

Iar… una din întrebările extrase de pe bilețel a fost: ”Cât ai câștigat cel mai mult într-o noapte?”. Răspunsul n-a ezitat să apară după uimirea ipsitei: ”Nu cred așa ceva!”

„Nu am câştigat niciodată nimic. Am pierdut cel puţin o noapte. Am fost la un singur eveniment noaptea, pentru că eu nu fac evenimente noaptea, ci doar ziua. A fost singurul eveniment la care am fost plătită. Am mers pe 300 de euro”, potrivit cancan.ro

