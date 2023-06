Explozie puternică în centrul Parisului. Zeci de echipaje intervin pentru a stinge flăcările. Video

O explozie puternică avut loc în arondismentul cinci din Paris, în jurul orei 17.00, ora Franței. În urma acestei explozii, mai multe clădiri din zonă au fost cuprinse de flăcări. Un nor mare de fum a acoperit întreaga regiune. Un purtător de cuvânt al Poliției din Paris a transmis că fațada clădirii Academiei Americane din Paris, s-a prăbușit pe șosea în urma exploziei.

„Tocmai s-a produs o explozie de gaz pe Place Alphonse Laveran din cartierul Val-de-Grâce, clădirile sunt în flăcări, stați departe pentru a permite pompierilor să intervină”, a transmis Édouard Civel, prim-adjunct al primarului orașului. În acelați timp, primarul capitalei Franșei a scris pe Twitter că la fața locului au intervenit zeci de echipaje pe stingerea flăcărilor.

„Explozia a fost extrem de violentă. Sunt bucăți care cad, trebuie să evacuezi pentru că sticla cade peste tot”, a transmis primarul Florence Berthout. Persoanele care se aflau în clădirile din apropiere au fost evacuate. Incendiul a fost localizat aproape de Jardin Du Luxembourg și Universitatea Sorbona. Acest incident a avut loc într-un moment în care mai muți turiști se aflau în zonă.

#BREAKING: Large gas explosion reported in Paris, France, in the 5th arrondissement known as the Latin Quarter. Large fire burning. pic.twitter.com/NF7gFirAGT

