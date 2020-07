Carmen Popescu locuiește în Drobeta Turnu Severin și a mers la Spitalul Municipal pentru a-și face un test de Covid 19, acuzând simptome specifice infecției cu acest virus. Femeia spune că un prieten apropiat s-a infectat și a început să aibă anumite simptome, drept pentru care a mers la UPU pentru a face un test și pentru a primi tratament de specialitate. Ceea ce a găsit la spital, ca și în alte zeci de spitale din România, arată un sistem medical care nu este pregătit să facă față situației prezente și care se va ”sufoca” în cel mai scurt timp.

”Am un prieten care a fost confirmat pozitiv cu Covid si am mers sa ii duc mancare acasa, fiind izolat. De cateva zile a inceput sa ma doara gatul, sa tusesc si sa ma doara spatele la plamani. Ieri (duminică – n.n.) mi-am facut curaj sa merg la spital, la urgente. Am ajuns la ora 2 , fain frumos le-am zis simptomele, mi s-a facut foaie de urgenta si am fost bagata intr-un cort de triaj, loc in care se mai aflau 7 persoane. Pe la ora 3 a venit o doamna asistenta ne -a prelevat sange pentru analize, ne-a luat proba din gat pentru testul covid si ne-a dus sus in spital pentru raze. In jur de ora 3 jumatate am fost adusi in cort si lasati acolo pentru inca 7 ore, in asteptarea rezultatului testului”, scrie Carmen Popescu, pe contul său de facebook.

Timp de șapte ore, cât a durat de la momentul prelevării și până la anunțarea analizelor, cei șapte suspecți au fost lăsați să aștepte, unii lângă ceilalți, fără să se știe care are și care nu are Covid. Mai mult, mai scrie Carmen Popescu, unul dintre pacienți a început să se sufoce și să strige disperat după ajutor. ”In aceste ore logic ca nu ne-a deranjat nimeni sa vada daca avem mancare sau apa. In fine, asta e un detaliu nesemnifivativ. Ce am vazut in cortul acela m-a convis ca acest virus exista, fiind si eu sceptica de existenta lui. Era un domn trecut de 50 de ani care zicea ca se sufoca. L-au dus pe un hol , l-au pus pe un pat si l-au conectat la un aparat de oxigen. Cand ma duceam la baie treceam pe langa el. Pur si simplu tipa ca se sufoca cu tot cu oxigen si vrea sa i se bage ceva pe gat ca el nu poate respira. Credeti ca a fost platit sa joace teatru?”, se întreabă retoric femeia.

Ceilalți șase suspecți rămași în cort, tușeau continu, toți fiind fără miros și gust. ”La ora 9 jumatate, 10 fara ceva, au venit rezultatele testelor. 7 pozitivi din 8, eu fiind singura negativa. Oare credeti ca stand in acel cort cu cei 7 pozitivi eu nu am luat nimic? Vi se pare normal ca sa fii bagat intr-un cort alaturi de persoane, ca la vagoane care stii aproape 90 la suta , ca sunt pozitivi. Acum stau si astept izolata in casa inca 3-4 zile sa merg la privat sa ma retestez, sa vad daca nu cumva am luat ceva din cort. Ce se intampla la spital este lipsa totala de profesionalim si organizare. Sfat pentru toti. Daca simtiti ca aveti ceva mergeti la privat. Nu la spital. Daca nu aveti covid, la spital luati”, a mai scrisa femeia.