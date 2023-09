Exclusiv. Viorel Păunescu, imagini înduioșătoare. Omul de afaceri își duce greu cei 88 de ani. Video

Viorel Păunescu, fost patron al Steaua, actual FCSB, este unul dintre cei mai longevivi și mai cunoscuți oameni de afaceri. Numele său și al fraților săi, George Constantin și Valentin (între timp decedat), țineau prima pagină a ziarelor la începutul anilor ’90.

Anii au trecut, iar Viorel Păunescu a ajuns la vârsta de 88 de ani. Despre afacerile fraților Păunescu, din anii ’90, sunt din ce în ce mai puțini oameni care să-și amintească. În schimb, numele lui Viorel Păunescu va rămâne în istoria fotbalului de după 1990. Mai exact în istoria clubului de fotbal Steaua București. Actualul club FCSB.

Omul de afaceri a fost președinte al consiliului de administrație la Steaua București în perioada 1998–2003. Iar mai apoi, tot el a fost cel care l-a adus pe Gigi Becali la echipă și l-a ajutat să preia pachetul majoritar. Poveștile pe acest subiect sunt multe, în funcție de ceea ce își mai amintesc protagoniștii de la acea vreme, din 2003. Multe au iz de legendă, fiind povestite prin diferite emisiuni sau podcasturi cu specific sportiv.

O perioadă, Viorel Păunescu a mai rămas în conducerea clubului, după preluarea acestuia de Gigi Becali. A ocupat și funcția de președinte onorific, pe care a primit-o în semn de recunoștință, de la patronul din Pipera. Ulterior, s-a depărat de echipă, dar și de Gigi Becali.

Zilele trecute, paparazzii Evenimentului Zilei l-au surprins pe Viorel Păunescu, la o plimbare în parc. Nu singur, căci problemele de sănătate nu-i mai permit să fie la fel de activ ca în trecut. De altfel, în urmă cu câțiva ani, el mărturisea că se confruntă cu probleme medicale ce îl împiedică să se deplaseze așa cum și-ar dori.

„Am mai vorbit despre acest subiect, de mult. Am spus cum a fost odată. Acum nici nu mă simt bine. Am fost operat la coloană, am 5 hernii de disc”, spunea Viorel Păunescu în urmă cu câțiva ani.