Monden Soția lui Petre Nicolae, zis Don Pepe, apariție de vis. Cum a fost surprinsă Maria Căpâlnaș







Exclusiv. Soția lui Don Pepe, Maria Căpâlnaș este una dintre cele mai discrete, dar și ravisante apariții feminine din București. Chiar și atunci când merge la coafor, aceasta este țiplă din cap până în picioare. Imaginile video, mai jos!

Don Pepe are cu ce se mândri

Maria Căpâlnaș este cu siguranță o apariție, probabil acesta este și motivul pentru care Don Pepe s-a îndrăgostit iremediabil de ea. O demonstrează și ultimele poze surprinse de paparazzi EVZ. Soția dezvoltatorului imobiliare este coafată, aranjată și îmbrăcată la dungă. Chiar dacă merge la coafor, tocmai pentru a-și mai aranja părul.

Asta deși, Maria arată ca și cum ar fi fost scoasă din cutie. Are mișcări elegante chiar și când muta cutia din spatele mașinii. Este machiată natural cât să îi sublinieze puțin trăsăturile frumoase. Aceasta are trei copii, două fete dintr-un alt mariaj și încă o fată cu Don Pepe. Chiar și după trei nașteri, Maria arată extrem de bine semn că are grijă la ce mănâncă și la modul în care se întreține. Pe de altă parte și dezvoltatorul imobiliare pare să își prețuiască soția.

Alintată de soț

Aceasta conduce numai ultimele modele de Rolls și este alintată cu cele mai scumpe și frumoase genți. Desigur că și nunta ei a fost de vis și a fost făcută în Italia, la Lacul Como. Acolo au venit sute de invitați din România, iar petrecerea se zvonește că a costat milioane de euro. Cu toate acestea dezvoltatorul imobiliar nu se uită la bani când vine vorba de soția lui.

Drept urmare și botezul a avut loc tot în Italia, doar că de această dată în Veneția. Acolo Don Pepe a avut grijă să aducă aranjamentele florale din România, semn că ale italienilor nu se ridicau la standardele dorite. Cert este că și acolo s-au cheltuit alte milioane de euro. Imaginile video, mai jos!