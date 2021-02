Pe când Anda avea doar 14 ani, Angela a reușit să o ducă la AMEROM TV, sau Canal 38, pe cum îi spunea atunci, în 1995. Era viitoarea PRIMA TV, una din primele televiziuni particulare după Revoluție. Mai erau atunci SOTI – Societatea Pentru o Televiziune Independenta, unde s-au lansat Andreea Esca și Lucian Mândruță. Canal 31 – viitorul PRO TV cu Florin Călinescu. Și Tele7 abc – unde și-au făcut debutul în televiziune Teo și Mircea Badea.

Angela îi făcuse Andei o casetă DEMO cu coveruri, printre care și celebrul „Hit The Road Jack” a lui Ray Charles. Anda Adam, puștoaica cu voce care se anunța mai mult decât promițătoare, a devenit la acea fragedă vârstă protagonista unui show TV de succes, „Tutti Frutti”.

Odată cu acest succes, ambițiile au început să înflorească în viitoarea cântăreață. Printr-o fericită conjunctură a ajuns să cânte pe aceeași scenă, la un eveniment major pentru acea vreme, în celebra discotecă a anilor ’90, din București, Why Not. Ei bine, a cântat în deschiderea recitalului marii vedete internaționale Amanda Lear!

Anda Adam, poze provocatoare de la 17 ani

Evenimentul era organizat de vestita Casa de modă ELITE, în cadrul a ceea ce a avea să fie, ani de-a rândul, festivalul The Look Of The Year.

