Exclusiv. Ce s-a întâmplat în 1971 și cum au schimbat cursul istoriei evenimentele din acel an. Video

„Există un site web, care se numește WTF Happened in 1971. Am dat peste acest site întâmplător, am găsit tot felul de grafice, statistici sub formă de grafice, absolut spectaculoase, pe care, pe scurt vă spun, din 1971 încoace vedem niște evoluții spectaculoase în diverse momente ale istoriei, în diverse domenii, de la bursa de valori la ce vreți voi, produsul pe cap de locuitor, tot felul de aspecte” a explicat Robert Turcescu.

„Nu exista niciun fel de comentariu pe site-ul asta, este pur și simplu o singură pagină”

Întrebat What the fuck happend in 1971, Bogdan a răspuns că, după părerea lui, instaurarea unei instituții, a unui minister al finanțelor globale ca Davos, a provocat aceste schimbări subite la nivel global, împreună cu prăbușirea dolarului.

„Nu exista niciun fel de comentariu pe site-ul asta, este pur și simplu o singură pagină, și există grafice din absolut toate domeniile, economic, foame, social, masuri socio-economiece, schimbări de strategii globale, militare, inclusiv în sănătate, chestiuni legate de explozia obezitatii” a explicat Bogdan Comaroni.

„Deci, până la 1971 toate aceste grafice au o constantă, o crestere sau o stagnare, apoi, în 1971 explodeaza brusc în toate domeniile. Nu există niciun fel de comentariu, cineva a strâns toate aceste grafice, am analizat toate statisticile ca să înteleg ce s-a intamplat in 1971. Cel mai important lucru care mi-a aparut este că în 1971 s-a infiintat forumul de la Davos, adică Forumul Economic Mondial, pe care l-au structurat Klaus Schwab și Henry Kissinger.”

Acum, să spui că este o coincidență și că e o teorie a conspirației, totuși, să vezi legat de alimente, uite graficul cât de constant este, apoi în 1971 explodeaza, coincidența se leagă de înființarea Forumului Economic Mondial.

Ce este WTF Happend in 1971?

What the fuck happend in 1971 (Ce naiba s-a întâmplat în 1971?) Este atât o întrebare, cât și o mișcare. A câștigat recent o popularitate considerabilă în mass-media financiară și crypto. Scopul este de a atrage atenția asupra efectelor negative ale renunțării Statelor Unite la sistemul monetar în care banii aveau valoarea direct legată de aur în 1971.

În mod nesurprinzător, guvernul SUA a devenit liber să tipărească și să cheltuiască bani în mod nesăbuit prin decuplarea dolarului de aur. Ca urmare, valoarea dolarului american s-a prăbușit cu peste 90% în raport cu aurul.