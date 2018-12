Exatlon. Andronic NU RĂMÂNE DATOR! Mesaj clar pentru şefii de la Kanal D. Breaking news

Alin Bogdan Andronic, în varstă de 30 de ani, este un atlet desăvârşit. Originar din Recaş, tânărul, absolvent al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din Timişoara, a fost jucător de fotbal la cluburile FC Naţional şi CS Recaş. Sportivul a fost cooptat în echipa „Războinicii” de la cunoscutul concurs Exatlon. După terminarea ultimei ediţii a concursului, Alin s-a întors în Germania şi şi-a reluat viaţa cotidiană.





„Războinicul” Alin a declarat după Exatlon că a rămas acelaşi om integru şi simplu de dinainte de a merge în Republica Dominicană, potrivit wowbiz.ro

Mai mult, la o discuţie pe adresa lui de socializare, Alin Andronic surprinde din nou cu modestia de care, de altfel, a dat dovadă şi în concurs. "Nu mă simt o vedetă. Beau apă de la chiuvetă, nu pentru că nu aş avea bani să îmi cumpăr de la magazin, ci fiindcă aşa îmi place, şi dorm pe canapea. E stilul meu simplu. Nu m-a schimbat Exatlonul", avea să spună "războinicul" unor întrebări venite de la cei care îl iubesc.

Alin s-a lasat de cariera sportiva in urma cu cinci ani si a plecat in Germania unde studiaza, in Frankfurt, Economia si administrarea afacerilor. Pentru a-si castiga existenta, Razboinicul se foloseste de calitatile sale fizice, deloc de trecut cu vederea, si colaboreaza de ceva vreme cu o importanta agentie de modele din Germania, facand pictoriale si reclame pentru diversi producatori de obiecte vestimentare. In momentul de fata, acesta traieste in Darmstadt.

