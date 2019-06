Exclusiv EvZ! Norica Nicolai propune modificarea Constituției. Lidera ALDE urmărește un scop inedit

Președintele Consiliului Național ALDE, fosta eurodeputată Norica Nicolai, a afirmat recent că își dorește ca Legea fundamentală să fie modificată, în sensul în care conflictele dintre instituțiile-cheie ale statului să nu mai fie rezolvate de Curtea Constituțională. Evenimentul zilei a luat legătura cu lidera ALDE pentru a ne explica, mai pe larg, cum dorește să facă acest lucru, din punct de vedere juridic. Prezentăm integral discuția cu Norica Nicolai.





EvZ: Am văzut că ați spus că este anormal ca CCR să fie arbitru permanent și că acest lucru arată că avem o clasă politică imatură. Întrebarea mea este următoarea: ce ați dori să schimbați din punct de vedere legal?

Norica Nicolai: După cum știți, prevederea cu privire la soluționarea conflictelor de natură constituțională a fost introdusă în implementarea din 2003. Pentru că ea nu a existat în prima Constituție din 1991 și asta a dat posibilitatea partidelor în loc să negocieze, să medieze și să găsească soluții politice la conflictele care apăreau între diversele instituții democratice (Parlamentul, Președinție, Guvern, putere judecătorească) să se adreseze Curții Constituționale. După părerea mea, această împrejurare a decredibilizat clasa politică și capacitatea ei de a găsi soluții politice. În final, dacă vreți putem gândi chiar că acțiunea politică este decredibilizată în ochii cetățenilor, din moment ce Curtea Constituțională este permanent arbitru. A dus la o juridicizare a vieții publice, deci la o trecere a tuturor soluțiilor în mâna unor organisme judiciare sau cvasijudiciare, așa cum este Curtea Constituțională. Va trebui să discutăm în cadrul unei reforme constituționale pe care o să o avem după ce se va valida referendumul, dacă acest text își mai găsește rolul în Constutuție și pe cale de consecință dacă se impun și modificări la Legea de organizare și funcționare a Curții. Dacă acest text dispare din atribuțiile Curții, atunci putem să găsim soluția, după părerea mea. Putem să considerăm că în clasa politică se va produce o mai mare responsabilizare. Altfel, intră toți pe un teritoriu al unor zone de conflict și ajung ca-n Caragiale să își soluționeze toate poveștile la tribunal. Ceea ce, din punctul meu de vedere, nu este cazul.

EvZ: Dar nu credeți ar putea să genereze mai mult haos. În special în momentul în care ar fi scos acest text din 2003? Nu ar putea să genereze mai mult haos, mai multe conflicte pe scena politică?

Norica Nicolai: Conflictele sunt permanente în clasa politică românească și în scena politică românească. Ăsta e, de fapt, un dat. Dar cred că nu ar putea genera haos, ci mai multă responsabilitate din partea clasei politice, mai ales că noi vom fi obligați să facem o reformă constituțională după validarea referendumului și cred că și acest lucru, și altele, așa cum am mai spus, ar putea fi de natură să aducă mai multe soluții negociate și politice decât soluții impuse juridic prin deciziile Curții. (...) Eu trebuie să îți spun că noi am avut o dezbatere, eu am făcut parte din Comisia de reformă constituțională în 2003, am o dezbatere foarte mare cu privire la chestiunea asta și eu am fost unul dintre cei care m-am opus la vremea respectivă, dar profesorul Iorgovan, Dumnezeu să-l odihnească, el a impus-o din dorința de a da mai multă importanță clasei politice.

EvZ: Puteți să ne spuneți cam cum este reglementată legislația, mă refer în celelalte state din Uniunea Europeană? Adică, suntem noi singurii care avem acest tip de text introdus?

Norica Nicolai: Nu, nu suntem singuri. Mai sunt câteva state. Sigur, curțile constituționale sunt efecte ale normativismului juridic după 1919. Kelsen lansează această teorie în formula statului de drept, unele au atribuții mai extinse, altele mai formale, după cum sunt și consilii constituționale în cadrul înaltelor curți de casație și justiție. Iar alte țări au în sistemul parlamentar control de constituționalitate. Deci, după părerea mea, cu siguranță nu este o abordare unitară la nivelul Uniunii Europene, pentru că nici nu poate fi. Avem sisteme de drept diferite, experiențe politice diferite. Unele au fost morahii, au trecut la republică, altele au rămas monarhii și acum. Deci, îți dai seama că, în situația asta, nu poți avea un standard comun cu întreaga Uniune Europeană ca organizare statală. Dar, cu cât formula juridică este mai puțin implicată, în luarea deciziei, cu atât cred că politicienii sunt datori să fie mult mai responsabili și să respecte cu strictețe normele constituționale. După părerea mea, principala atribuție a Curții este controlul de constituționalitate.

EvZ: Eu mă întreb totuși ce se întâmplă, pentru că dumneavoastră prezentați o variantă optimistă că ar ajuta clasa politică să devină mai responsabilă, per total. Dar ce se întâmplă în cazurile în care sunt generate noi conflicte? Nu pot interveni blocaje, de pildă?

