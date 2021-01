Să ne gândim doar la serialul House of Cards ori să căutăm filme apocaliptice, ca „Atac la Putere”, pentru a găsi ceva mai violent unde, printre turişti s-au infiltrat terorişti luând în stăpânire edificiul prezidenţial, sechestrându-l pe preşedinte.

Sau un alt serial Tv de politică fantastică îndeajuns de crud, „Designated Surivor”, în timpul unui discurs al preşedintrelui asupra stării Naţiunii, care are loc în fiecare an în faţa Congresului reunit în şedinţă comună, când o explozie teribilă aruncă în aer edificiul. Mor toţi (preşedinte, miniştrii, parlamentarii), cu excepţia unuia singur, „supravieţuitorul desemnat”, o figură care realmente există: în fiecare an este ales un politician de ţinut ascuns şi bine protejat într-un bunker, pentru a asigura că ţara, în cazuri extreme, poate avea pe cineva în stare să exercite rolul de Comandant-şef.

Ceea ce s-a întâmplat la Capitol Hill, Washington Dc, după discursul incendiar al lui Donald Trump (care a reafirmat încă o dată că alegerile prezidenţiale au fost furate de Biden), este de-a dreptul incredibil. Cine a fost măcar o dată în capitala Statelor Unite, dar şi la New York, va putea confirma: pe stradă nu poţi face tot ce-ţi trece prin minte. Dacă te aşezi pe o treaptă fiindcă ai fost să vizitezi toată ziua şi eşti obosit, fiindcă nu găseşti o bancă să-ţi poţi trage răsuflarea, imediat apare un poliţist şi te face să pleci imediat, mai ales dacă te afli pe lângă vreo clădire importantă.

Nu stau la discuţie forţele de ordine americane

Bineînţeles, manifestaţiile de masă sunt o altă chestiune (am văzut destule în ultimele luni), dar aceea din 6 ianuarie nu numai că era preanunţată (deci punând forţele de ordine şi de securitate în situaţia de a lua măsuri de prevedere în cazuri riscante) şi coincidea cu ziua în care Congresul se reunea în şedinţă comună pentru a „certifica” rezultatul alegerilor prezidenţiale. O procedură formală care de obicei se termină în mai puţin de o oră, chiar dacă de data aceasta erau prevăzute obiecţii din partea parlamentarilor republicani şi care mai puteau întârzia puţin procedurile.

Suspiciuni cu privire la evenimentele de pe 6 decembrie 2021

Năvălirea a sute de persoane în încăperile Congresului, petrecută într-un fel foarte uşor (era aşa de dificil să aranjezi un cordon-două de poliţie pentru a păstra Congresul în siguranţă?), face ca suspiciunea să ducă la concluzia că cuiva nu i-a displăcut ideea de a arunca ţara în haos. Ca să intervină într-un final, liniştind spiritele încinse. O ieşire din scenă ca „salvator al patriei”. Sau aproape, scrie Il Giornale.

Practic am asistat la o deteriorare a imaginii incredibilă pentru Statele Unite. Oricine din această lume s-ar fi gândi că e vorba de o Republică bananieră. Chestiuni care nici în filme nu se întâmplă. Scenariştii de la Hollywood ar trebi să nu mai fie inhibaţi şi să-şi debolcheze frânele imaginaţiei: nimic nu e imposibil în realitate, darămite în ficţiune…