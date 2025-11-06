Sport

Europa League: FC Basel a deschis scorul, în meciul cu FCSB

Comentează știrea
Europa League: FC Basel a deschis scorul, în meciul cu FCSBFCSB - FC Basel. Sursa foto: Facebook/FCSB
Din cuprinsul articolului

Meciul dintre FC Basel și FCSB, din etapa a patra a Europa League, se desfășoară în aceste momente. Partida de pe „St. Jakob-Park” a început la ora 19:47 și a fost precedată de un moment de reculegere în memoria antrenorului Emeric Ienei.

Update: 21.16. Darius Olaru a restabilit egalitatea. Căpitanul FCSB a trimis mingea peste un fundaș al lui Basel, a preluat pe piept și a șutat de la marginea careului, direct în poarta lui Hitz.

Primul gol al meciului, înscris de FC Basel

Primul gol al meciului a fost înscris în minutul 19 de FC Basel, prin Shaqiri, care a transformat un penalty și a stabilit scorul de 1-0.

Elias Charalambous: „Basel și Young Boys sunt similare”

Antrenorul FCSB a declarat că echipa sa pornește cu „șansa a doua”, iar FC Basel este o echipă bună.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  7 noiembrie 2025. Aguada Fénix
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  7 noiembrie 2025. Aguada Fénix
Pe cine susține Traian Băsescu la Primăria Capitalei și ce spune despre candidați
Pe cine susține Traian Băsescu la Primăria Capitalei și ce spune despre candidați

„Este un meci în care plecăm cu șansa a doua. Basel este o echipă bună, dar, după cum am spus și la conferință, am venit aici să dăm ce avem mai bun pentru a obține un rezultat pozitiv. Basel și Young Boys sunt similare, sunt echipe ofensive, rapide în tranziții. Am văzut meciul dintre cele două de săptămâna trecută, au un stil similar, ne-am pregătit pentru un meci dificil. Emeric Ienei a fost un nume mare în istoria fotbalului, nu doar în România. Ne pare rău pentru aceste momente, sunt sigur că ne va susține în seara asta”, a mai spus antrenorul.

Elias Charalambous

Elias Charalambous. Sursa foto: facebook / FCSB

FC Basel - FCSB, echipele de start

FC Basel: Hitz - Vouilloz, Barisic, Daniliuc, Cisse - Metinho, Leroy - Traore, Shaqiri, Soticek - Broschinski. Rezerve: Salvi, Pfeiffer, Otele, Koindredi, Agbonifo, Bacanin, Salah, van Breemen, Ruegg, Adjetey, Ze, Kaio Eduardo. Antrenor: Ludovic Magnin.

FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Șut, Fl. Tănase - Miculescu, Olaru, Thiam - Bîrligea. Rezerve: Udrea, Zima, Alibec, Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Cisotti, Oct.Popescu, Alhassan. Antrenor: Elias Charalambous.

Arbitru: Juxhin Xhaja (Albania), Asistenți: Arber Zalla, Rejdi Avdo (Albania), VAR: Michael Fabbri (Italia), AVAR: Kreshnik Barjamaj (Albania).

În ultimii doi ani, arbitrul albanez Juxhin Xhaja a condus de două ori meciurile campioanei României: victoria cu CSKA Sofia, scor 3-2, din august 2023, și remiza cu Hoffenheim, 0-0, din decembrie 2024. De asemenea, el a arbitrat și partida Universității Craiova cu Bașakșehir, câștigată de olteni cu 2-1, în august.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:27 - Nicușor Dan, chemat în judecată de o femeie. Decizia Tribunalului Constanța
21:19 - Ilie Bolojan, despre reforma administrativă: Nu ne mai permitem să finanțăm cheltuieli
21:14 - Europa League: FC Basel a deschis scorul, în meciul cu FCSB
21:11 - Schwarz vrea La Cocoș, Consiliul Concurenței analizează impactul asupra pieței și furnizorilor
20:55 - Olivia Steer are probleme juridice după divorțul de Andi Moisescu
20:48 - Ilie Bolojan, mesaj pentru Sorin Grindeanu înainte de Congresul PSD: „Responsabilitate!”

HAI România!

Un medic la 4.000 de oameni în rural. Radiografia sistemului stomatologic din România
Un medic la 4.000 de oameni în rural. Radiografia sistemului stomatologic din România
Marea resetare a început. Hai LIVE cu Turcescu
Marea resetare a început. Hai LIVE cu Turcescu
Un comunist, primar la New York. Hai LIVE cu Turcescu
Un comunist, primar la New York. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale