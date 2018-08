Ministrul Finanțelor are o dedicaţie pentru preşedinte: „Iohannis trebuie să fie un exemplu, nu să se plângă pentru că i-au fost TĂIAȚI BANII”

Marți seară, în cadrul emisiunii „100 de minute” difuzată de postul de televiziune Antena 3, ministrul Finațelor, Eugen Teodorovici a făcut o serie de declarații de ultim moment referitoare la situația tensionată cazuată de mitingul din 10 august, dar și despre rectificarea bugetară.





Eugent Teodorovici a declarat că oamenii au tot dreptul să protesteze, dar trebuie respectată o limită. De asemenea, acesta a mai puncact faptul că situația este extrem de tesionată, iar conflictul este alimentat din ambele tabere. Acesta a mai tras un semnal de alarmă cu privire la faptul că schimbarea Guvernului se pae face doar în mod democratic, prin vot, iar dacă va fi folosită o altă modalitate, vom da dovadă de slăbiciune în fața celorlați actori internașionali.

„Mă gândesc la ce se întâmplă, așa ceva nu am mai văzut. Sunt în administrație din 1991, așa ceva nu am mai văzut. Nu credeam că se va ajunge la această situație care văd că se întreține și de o parte și de cealaltă. Nu vreau să propun o măsură care mie nu mi-ar conveni dacă aș fi de partea cealaltă a baricadei. Este o situație la care nu am crezut că se ajunge în România. O stare conflictuală și care din păcate se întreține în mod continuu și mereu mai accentuat. Mă uit la cei care sunt în Piață și spun anumite lucruri. Niciodată nu am să propun o măsură care nu mi-ar conveni nici mie dacă aș fi pe partea cealaltă a baricadei. Nu am plecat niciodată de la ideea că eu fac parte din Guvern. Omul aflat într-o poziţie oficială trebuie să fie cel care luptă contra statului, să-şi apere românii. Este crezul meu. Eu asta am făcut ani de zile, toată cariera mea. Trebuie să luptăm pentru țară. Există o nemulțumire, iar oameni sunt liberi să conteste până la o anumită limită. Guvernul poate fi schimbat numai prin vot, nu ne permitem să schimbăm iar un Guvern prin proteste. Dacă dăm dovadă că schimbăm Guvernele altfel decât democratic, dăm dovadă de slăbiciune pentru cei din afară. Nu contest dreptul românilor de a critica măsurile impuse de Parlament sau de Guvern”, adeclarat Teodorovici.

Ministrul a mai făcut o precizare legată de un incident care s-a petrecut în momentul în care a părăsit clădirea Guvernului.

Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, susține că a fost încălcată limita cu cu ieșirile violente ale protestatarilor. Mai mult, ministrul de Finanțe a povestit, un incident la care a fost părtaș chiar astăzi, în timp ce ieșea pe poatra Guvernului. Mai multe persoane au început să înjure și să arunce cu apă.

„Astăzi a fost un eveniment chiar neplăcut. Eram la semafor chiar în Piața Victoriei, după ce am ieșit de la Guvern, și câțiva tineri trecând prin mijlocul intersecției, culmea, prin mijlocul intersecției, au aruncat cu apă, sper că a fost doar apă, nu cu ce au aruncat în jandarmi zilele trecute. Deja stropiseră alții între ei la stop, deci încălcând regulile de circulație, apostrofând, aducând fel de fel de vorbe urâte, filmând... unde s-a ajuns? Poate ieșim cu copiii undeva în oraș, ca orice om, totuși ne putem aștepta la orce? Totuși s-a ajuns mult, mult prea departe”, a declarat ministrul Eugen Teodorovici la Antena 3.

