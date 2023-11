Eugenia Șerban, ordin de protecție împotriva fiului său. Actrița trece prin momente cumplite

Eugenia Șerban traversează o perioadă foarte grea. după ce ani de zile s-a luptat cu cancerul. Acum, actrița a obținut ordin de protecție împotriva fiului ei, Lorans Bataineh, în vârstă de 30 de ani. Lorans Fawaz Bataineh nu mai are voie, vreme de un an, să se apropie la o distanță mai mică de 300 de metri față de mama sa.

Eugenia Șerban a fost nevoită să recugră la acest gest

Fiul actriței Eugenia Șerban a fost cercetat pentru comiterea infracțiunii de deținere de droguri de risc pentru consum propriu. Mai exact, tânărul a fost cercetat de DIICOT pentru deținere de droguri, în urmă cu un an.

Actrița Eugenia Șerban a apelat la ajutorul instantei după ce Lorans ar fi devenit agresiv. Acesta ar fi vândut din casă bijuterii și alte bunuri de valoare. Instanța i-a interzis acestuia orice contact cu mama sa, inclusiv telefonic. Dacă încalcă ordinul de protecție emis riscă să ajungă la închisoare.

Actriţa şi fiul. Sursa foto: Facebook

„Dispune emiterea unui ordin de protecție pe o perioadă de 12 luni de la pronunțare, cuprinzând următoarele măsuri: 1. obligarea pârâtului la păstrarea unei distanțe de minim de 300 de metri față de reclamantă, cu excepția situațiilor în care părțile trebuie să se prezinte împreună la instanță, la organele de cercetare/urmărire penală sau în fața altor autorități publice; 2. obligarea pârâtului la păstrarea unei distanțe de minim de 300 de metri față de domiciliul reclamantei din București, sector 4; 3. obligarea pârâtului la păstrarea unei distanțe de minim de 300 de metri faţă de locuința reclamantei din București, sector 4; 4. interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod cu victima”, potrivit portal.just.

Eugenia Șerban. Sursa foto: Facebook

Actrița a divorțat la trei ani de la naștere

La 24 de ani neîmpliniți, Eugenia Șerban i-a dat naștere lui Lorans Fawaz Bataineh. Copilul e rodul iubirii dintre ea și partenerul său de atunci, un bărbat de origine arabă. A divorțat pe când fiul lor avea doar trei ani.

Eugenia Șerban declara de fiecare dată că are o relația extrem de apropiată cu fiul ei, Lorans Bataineh, pe care l-a crescut singură după divorțul de tatăl lui.

„Noi am avut o relație extraordinară dintotdeauna pentru că am crescut împreună. L-am făcut foarte tânără, n-aveam nici 24 de ani împliniți când l-am născut. Apoi am divorțat când el era destul de micuț, n-avea nici trei ani, și atunci am crescut împreună. (…) Ne vedem destul de des pentru că stă destul de aproape”, spunea actrița, în urmă cu doi ani, despre relația cufiul ei.