Este OFICIAL! Decizia preşedintelui de a prelungi mandatul lui Ciucă va fi ATACATĂ în INSTANŢĂ!

Ministerul Apărării Naţionale va depune o sesizare în instanţă săptămâna aceasta, scriu cei de la stirileprotv.ro, cu privire la hotărârea luată de preşedintele României, Klaus Iohannis, de a prelungi mandatul şeful Statului Major al Armatei, Nicolae Ciucă. Mandatul generalului Nicolae Ciucă a expirat la sfârşitul anului trecut.

Hotărârea MApN vine după ce preşedintele ţării a refuzat, în luna decembrie, propunerea MApN pentru noul şef al Statului Major general al Armatei. În schimb, Klaus Iohannis a afirmat că propunerea nu respecta rigorile legii.

“Eu am venit cu un militar, pe care l-am propus pe anumite argumente extrem de bine documentate şi am venit cu o propunere care vine cu o experienţă atât din fost şef al Statului Major al Apărării, ca locţiitor, cât şi din categoriile de forţe şi cu experienţă la UE. Am luat unul dintre militarii din cele trei - patru propuneri maxim pe care le puteam face la acest moment. Chiar nu am venit cu o propunere politică”, a precizat Gabriel Leş pentru stirileprotv.ro.

De asemenea, ministrul Apărării Naţionale, Gabriel Leş, consideră că prelungirea mandatului generalului, Nicolae Ciucă, nu ar fi legală.

