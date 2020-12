Cineva a scris: “Am trimis în cinci locuri care ar avea nevoie de acești bani. Aștept cu nerăbdare, eu am trimis numele, dar dacă am noroc… Căci stau cu nepotul și el e la facultate, mama lui a murit de cancer și după ce că a murit mama lui, am rămas cu el, să am grijă de el, și eu nu am pensie și m-am îmbolnăvit de inimă de supărare și eu. Iau pastile de 100 lei pe lună, am 77 de ani. Am mai dat mesaj ieri. Vă urez sărbători fericite la toată familia și să aveți un an cu bucurie și sănătate să vă dea Dumnezeu!”, a scris o femeie care așteaptă cu nerăbdare banii promiși de contul fals.

“Cât de prost să fii să crezi în așa ceva?!” a scris altcineva.