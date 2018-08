ESTE GAY? Un bărbat celebru al României A ACCEPTAT SĂ SPUNĂ ADEVĂRUL. Nu, nu este celebrul designer de modă...

A fost clarificat unul dintre cele mai controversate aspect din viața lui Cezar Ouatu (38 de ani), unul dintre cei mai apreciați soliști din țară.





Cezar Ouatu a făcut declaraţii cu privire la orientarea sa sexuală, după ce de-a lungul timpului au apărut speculaţii potrivit cărora artistul ar fi gay şi că ar ascunde acest lucru.

Cezar Ouatu a făcut comentarii pe marginea speculaţiilor apărute de-a lungul timpului cu privire la orientarea sa sexuală, într-un interviu pentru Libertatea. Artistul a precizat că este un susţinător al comunităţii LGBT, dar că nu este gay. În plus, cântăreţul a mărturisit că „lumea are percepţii ciudate“, iar el, în postura de artist, joacă anumite roluri. Cezar Ouatu a participat în show-ul „Te cunosc de undeva“ de la Antena 1, unde majoritatea transformărilor sale au fost fie în artişti gay, fie în cântăreţe celebre. „Eu sunt cum m-a lăsat mama mea şi mama natură, heterosexual (…). Cred că unul dintre cele mai urmărite momente din trei sezoane „Te cunosc de undeva” a devenit Cristi din Banat. Un personaj pe care l-am adus cu anumite valenţe actoriceşti la nivelul unui personaj, adică i-am făcut un mare bine acestui domn care, din câte ştiu, este homosexual. Tocmai ăsta este avantajul meu, să spun într-un fel, şi talentul de a reuşi să întruchipez şi să am o disociere dintre scenă şi viaţa de zi cu zi. Lumea uneori are percepţii ciudate. Ideea este că noi suntem artişti şi jucăm anumite roluri, dar rolul vieţii noastre e diferit“, a declarat Cezar Ouatu.

Pagina 1 din 1