ESCORTA care E MAESTRA ROMÂNIEI în arta amorului. Consacrată undeva în Moldova... GALERIE FOTO+18

O studentă din Iași a devenit damă de companie, iar pe site-urile de profil i s-a dus vestea că ar fi una dintre cele mai bune din zonă la acest capitol. Detaliul care atrage însă și mai mulți clienți este că tânăra vine tocmai din Venezuela.





BZI a aflat că tânăra focoasă care se ocupă cu prostituția, într-un apartament închiriat din Iași nu vorbește limba română, însă se descurcă puțin în engleză și știe perfect limba spaniolă.

Recenziile curg cu nemiluita pe site-urile de profil, unde domnii se declară foarte satisfăcuți de prestația tinerei. Împreună cu ea, în apartament locuiște o altă colegă de facultate. Ambele practică prostituția.

„Am fost la Nicol. Erau doua tipe in locatie, vorbesc spaniola si putin engleza. O experienta memorabila pentru mine. Ca si note: aspect fizic 9... aproape perfecta, foarte frumoasa, naturala, sex oral 10... adanc,umed, masaj la prostata... de vis... sex normal 10... stramta si umeda, a stat în orice pozitie, locatie nota 8... cearsaful nu era schimbat, apartamentul e cu doua camere, dar se intra dintr-o camera in alta, sunt doua fete. Ca si concluzie, am fost la peste o suta de escorte românce, dar aceasta experienta e in top pentru mine. Pretul - 250 pentru o ora. Am plecat naucit de placere. Recomand”, scrie un bărbat, în comentariile anunțului.

Imagini cu focoasa Nicol puteți vedea în galeria foto.

