Esca a făcut furori pe litoral. Costumul de baie purtat de vedeta Pro TV i-a lăsat pe toți cu cura căscată. Cum arată, de fapt, știrista. Galerie Foto

Andreea Esca, cea mai populară prezentatoare de știri din România, s-a distrat pe cinste la Neversea, unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din Europa.





Vedeta a s-a bucurat din plin de această escapadă și s-a lăsat răsfățată de razele soarelui. Jurnaliștii de la Cancan au surprins-o pe Esca într-o ipostază rară, pe plajă, purtând un costum de baie extrem de sexy.

Împreună cu soțul ei, Alexandre Eram, și mulți alți prieteni, știrista s-a distrat vineri seara la Neversea 2019, alături de artiștii care au urcat pe scenele festivalului.

Se pare că timpul nu și-a lăsat amprenta asupra corpului vedetei de la Pro TV, aceasta arătând impecabil și făcând furori pe litoralul românesc. Costumul de baie negru, din două piese, nu i-a ascuns formele armonioase, spre deliciul celor din jur.

După o sesiune de poze, pe care i le-a făcut soțul ei, Andreea a stat ferită de razele soarelui, iar când nu socializa cu persoane din jur, butona telefonul.

Prezentatoarea știrilor Pro TV nu a apelat la nicio intervenție estetică, cu toate că în trecut s-a confruntat cu câteva kilograme în plus. „Singura mea regulă este să fiu la ora 19:00 la pupitrul știrilor. Dar încerc să nu mănânc mult dulce, să evit pâinea, pastele, cartofii, mă rog, tot ce știm sigur că ne va aduce niște kilograme în plus. Fericirea este cea mai sigură cale către un look de invidiat. Din păcate, însă, nu vă pot da rețeta. Si atunci vă doresc să o găsiți, să stiți că, dacă veți face, daca veți trai lucruri care vă fac fericite, se va vedea.

Și bonus: să faceți un pic de sport în limita timpului. Sportul e baza şi un pic de atenţie la mâncare nu strică. De asemenea, nu sunt adepta operaţiilor estetice, nu mi-am făcut nici măcar o injecţie”, a mărturisit Andreea Esca pentru revista Viva!.

Sură foto galerie: Cancan.

